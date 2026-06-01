Le Gabriel de Bordeaux : une épopée gastronomique entre étoiles et difficultés financières

Histoire du restaurant Le Gabriel, installé depuis 2009 dans le pavillon central de la place de la Bourse à Bordeaux, de ses débuts difficiles à son rachat par le Château Angélus, en passant par ses étoiles Michelin et ses contentieux.

François Adamski , Bocuse d'or et meilleur ouvrier de France, a ouvert le restaurant Le Gabriel en 2009 dans le pavillon central de la place de la Bourse à Bordeaux.

Ce lieu emblématique, propriété de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI), a connu une histoire complexe avant de devenir une table gastronomique renommée. Le pavillon, coincé entre les rues Saint-Rémi et Fernand-Philippart, a d'abord accueilli des bureaux et des institutions comme l'agence Socrates-France ou le consulat des États-Unis. La CCI souhaitait animer la place en y installant un restaurant, mais le projet initial, porté par le chef Jean-Marie Amat, a échoué en raison de difficultés financières.

Après un premier échec et deux ans d'arrêt, les travaux, dirigés par l'architecte Michel Pétuaud-Létang, ont repris sous l'impulsion d'un groupement d'investisseurs locaux : le restaurateur Samuel Maingeau, l'homme d'affaires Philippe Algayon et l'expert-comptable Noël Ducher. Le nom Le Gabriel rend hommage à l'architecte originel du bâtiment du XVIIIe siècle. François Adamski, à la tête des cuisines, a conçu une cuisine inspirée de la terre et de la mer, avec des produits soigneusement sélectionnés, lui valant une étoile Michelin.

Cependant, le restaurant a accumulé des dettes colossales, notamment à cause d'un contentieux avec les artisans des travaux de 2006. En janvier 2019, le Château Angélus, grand cru classé de Saint-Émilion, a racheté Le Gabriel, le considérant comme un prolongement naturel de son activité viticole. Une nouvelle autorisation d'occupation temporaire a été signée avec la CCI jusqu'en 2033, et les trois niveaux de l'établissement ont été réaménagés pour plus de luminosité et de standing.

Le chef Adamski a conservé son étoile après le rachat, mais a quitté l'établissement à l'été 2023. Il a été remplacé par Bertrand Noeureuil, qui a décroché une deuxième étoile Michelin. Malgré une fermeture liée au Covid-19, Le Gabriel demeure une institution gastronomique bordelaise, synonyme d'excellence et de tradition.

La place de la Bourse, jadis comparée par Victor Hugo à la moitié de la place Vendôme posée au bord de l'eau, continue d'être animée par ce restaurant qui a su surmonter de nombreux obstacles financiers, juridiques et managériaux





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