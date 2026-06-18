Le G7 d'Évian et les défis de Donald Trump : entre clash médiatique et stratégie de guerre

Retour sur le sommet du G7 à Évian, marqué par l'accord avec l'Iran et les tensions entre Trump et les médias. Analyse de l'impopularité du président, son emprise sur le parti républicain, et les enjeux des élections de mi-mandat.

Pendant trois jours, la ville d'Évian a été le centre névralgique de la diplomatie mondiale alors que la France accueillait le sommet du G7. Tous les regards étaient braqués sur Donald Trump , plus que jamais au cœur du jeu.

Le sommet s'est conclu par la signature d'un accord historique avec l'Iran, mais l'attention médiatique s'est surtout portée sur les comportements erratiques du président américain. Dans un épisode de l'émission "Le Monde selon Trump", le journaliste Thierry Arnaud a plongé dans les coulisses de cet événement, livrant un journal de bord jour par jour. L'un des moments forts a été l'interview accordée par Trump à Kristen Welker pour NBC, où il s'est emporté contre la journaliste, l'accusant de malhonnêteté.

Ce clash, l'un des plus spectaculaires, soulève des questions sur la relation tumultueuse entre le président et les médias. Pour en discuter, Arnaud a reçu plusieurs experts, dont Ellen Kountz, Dana Milbank, Aurélia End et Antoine Heulard. La semaine écoulée a été l'une des plus difficiles pour Trump depuis son retour à la Maison Blanche. Outre les tensions avec les médias, il reste empêtré dans le conflit iranien.

La Chambre des représentants a adopté une résolution exigeant que le président obtienne l'accord du Congrès pour poursuivre la guerre en Iran. Malgré des records d'impopularité et des doutes sur sa santé, Trump maintient une emprise ferme sur le camp républicain. Alors que la saison des primaires bat son plein, les candidats ayant reçu son soutien triomphent, comme au Texas où Ken Paxton a battu le sénateur sortant John Cornyn.

La rancune de Trump envers E. Jean Carroll, qui l'a fait condamner pour agression sexuelle, reste tenace. Thierry Arnaud a reçu Garret Martin, Antoine Heulard et Damien Tomasso pour analyser cette situation. Trump compte les points et se targue d'avoir reçu un accueil plus prestigieux que Vladimir Poutine lors de visites récentes. Mais que reste-t-il vraiment de ces visites historiques ?

Qui en sort renforcé ? Dans un autre épisode, Arnaud reçoit Philippe Le Corre et Antoine Heulard pour en débattre.

Par ailleurs, les élections de mi-mandat du 3 novembre approchent, avec le renouvellement complet de la Chambre des représentants et 35 sièges au Sénat. Trump parviendra-t-il à maintenir la majorité républicaine ? Alors que les sondages prédisent une défaite cuisante, il se bat sur tous les fronts. Corentin Sellin, spécialiste de la vie politique américaine, est invité pour en parler.

Enfin, la stratégie de Trump en tant que chef de guerre alterne menaces et temporisations, entretenant un flou stratégique qui déstabilise ses ennemis mais aggrave les conséquences économiques pour les Américains et sa propre popularité





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