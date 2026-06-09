Le funiculaire du Pic du Jer a été fermé pendant quatre jours suite à la chute d'un arbre sur la voie. Les travaux de sécurisation ont été effectués dans un délai record et le funiculaire a pu rouvrir ce mardi matin.

Le funiculaire du Pic du Jer rouvre après quatre jours de fermeture suite à la chute d'un arbre sur la voie. Le responsable de l'exploitation, Jean-Marc Dupont, a expliqué que l'arbre était fragile à cause de la pluie et qu'il ne pouvait s'abattre que sur la voie.

Heureusement, la vigilance du cabinier a permis d'interrompre l'exploitation en toute sécurité. Les services de la ville de Lourdes se sont rendus sur place pour évaluer la situation et mobiliser les entreprises spécialisées. Une réunion de chantier a été tenue pour définir les opérations prioritaires. L'entreprise Sanguinet a été chargée de débiter et de dégager l'arbre couché sur la voie, tandis que la souche a été évacuée par hélicoptère.

Après l'intervention sur les arbres, les quatre câbles qui longent le funiculaire ont été remontés. Le funiculaire a pu rouvrir ce mardi matin après des travaux de sécurisation effectués dans un délai record





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