Le frère du suspect dans l'affaire Lyhanna placé en garde à vue pour viols et séquestration

Le frère de Jérôme B., principal suspect dans la mort de Lyhanna, a été arrêté et placé en garde à vue pour viol sur mineur, viol par conjoint, séquestration et menaces. Les faits présumés se sont déroulés entre 2007 et 2017. L'enquête se poursuit.

Le frère de Jérôme B., principal suspect dans la mort de Lyhanna, a été placé en garde à vue lundi 8 juin dans le cadre d'une enquête pour viol sur mineur, viol par conjoint, séquestration et menaces, a annoncé le parquet d'Auch.

Selon la procureure Clémence Meyer, les faits auraient été commis entre 2007 et 2017. Cette interpellation intervient alors que Jérôme B. est déjà en détention provisoire depuis le 1er juin, mis en examen pour l'enlèvement de Lyhanna, une collégienne de 11 ans disparue dans des circonstances tragiques. L'affaire, qui a secoué le département du Gers, prend une nouvelle dimension avec l'implication du frère de l'accusé. Les charges retenues contre cet homme, dont l'identité n'a pas été révélée, sont particulièrement lourdes.

Il est soupçonné d'avoir violé une mineure de plus de 15 ans, ainsi que son conjoint, et d'avoir séquestré et menacé de mort cette dernière. La procureure a précisé que les investigations se poursuivent pour déterminer l'étendue exacte des actes criminels. La garde à vue a été prolongée, et le suspect devrait être présenté à un juge d'instruction dans les prochains jours.

Cette affaire jette une lumière crue sur les violences intrafamiliales et les abus sexuels au sein d'un même cercle familial, dans une région où de tels faits sont souvent tus. Le lien entre les deux frères et les crimes présumés n'est pas encore clairement établi, mais les enquêteurs explorent toutes les pistes. La disparition de Lyhanna avait déjà bouleversé l'opinion publique, et cette nouvelle affaire ravive les inquiétudes sur la sécurité des mineurs.

Les associations de protection de l'enfance appellent à une prise de conscience collective et à des mesures plus strictes pour prévenir de tels drames. Dans l'attente des suites judiciaires, la communauté locale reste sous le choc, espérant que la vérité éclatera rapidement. Ce double volet judiciaire marque un tournant dans une enquête qui n'en finit pas de révéler des aspects tragiques





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