Le frémissement de LR : Barnier, le garant d'un printemps politique ?

Après l'adoption de la motion de censure qui a mis fin à son mandat de Premier ministre, Michel Barnier se sent « responsable du frémissement » que Les Républicains connaissent ces dernières semaines. Son passage à Matignon, marqué par dignité et responsabilité, a semble-t-il contribué au regain de popularité du parti. Nicolas Sarkozy lui-même a félicité Barnier pour sa capacité à installer « une marque » auprès des Français, l'encourageant à poursuivre son engagement politique.

Michel Barnier a choisi ses mots avec soin. Jeudi, lors du comité stratégique organisé par Les Républicains , il a tenu à préciser qu'il se sentait « responsable du frémissement » que son parti a connu ces dernières semaines à l'occasion de plusieurs élections partielles.

Alors que l'hiver voit le phénomène Retailleau triompher à droite, le printemps que connaît LR n'est-il pas également dû au fait que, à Matignon, il a su se montrer digne et responsable ? Premier ministre, n'a-t-il pas été l'un des premiers artisans du crédit retrouvé de son camp, écarté du pouvoir depuis douze ans ? À sa façon, Nicolas Sarkozy ne lui a pas dit autre chose quand ils ont déjeuné ensemble à la mi-janvier. L'ex-chef de l'État l'a félicité d'avoir, durant ses trois mois passés dans ses habits de Premier ministre, réussi à installer « une marque ». Selon lui, son côté rassurant, son image d'homme d'expérience ont plu aux Français. Il l'a encouragé à rester dans le jeu. C'était déjà bien la ferme intention de Michel Barnier. Depuis ce funeste 4 décembre et l'adoption de la motion de censure qui l'a fait chuter, celui-ci a reçu des centaines et des centaines de messages de soutien. « Il faut que ce capital d'estime et de sympathie soit utile », confie-t-il aujourd'hui à La Tribune Dimanche





