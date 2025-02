Le Frac de Nantes ferme ses portes après seulement 3 ans

Une nouvelle conséquence des coupes budgétaires inédites pour la culture. L'antenne nantaise du Frac ferme après seulement trois ans d'existence, tandis que son site principal à Carquefou continuera ses activités.

Après seulement trois ans d'existence, l'antenne du Fond régional d'art contemporain ( Frac ) implantée dans la préfecture de Loire-Atlantique va fermer ses portes définitivement. Cette fermeture constitue une nouvelle conséquence des coupes budgétaires sans précédent qui affectent le secteur culturel. Ces coupes ont été vivement condamnées par les professionnels de la culture, qui constatent déjà les effets désastreux sur leur activité.

L'antenne nantaise du Frac, ouverte au public il y a trois ans seulement, accueillait régulièrement des expositions et attirait en 2024 pas moins de 36 000 visiteurs. Située sur l'île de Nantes, un lieu touristique très fréquenté, elle attirait un public peu initié à l'art ainsi que de nombreux badauds. À l'inverse, le site principal du Frac, installé à Carquefou depuis 2000, situé en périphérie de Nantes, avait un public plus spécifique. Malgré cette fermeture, la collection du Frac, constituée depuis 1983 et comprenant plus de 2 000 œuvres réalisées par près de 600 artistes, sera conservée dans son ensemble. L'antenne principale située à Carquefou pourra continuer ses activités. Les Frac ont pour mission, depuis leur création en 1982, d'acquérir des œuvres d'art contemporain, de constituer des collections publiques et de les exposer et de les faire circuler dans leur région. Mais face aux coupes budgétaires sans précédent, ces structures historiques se retrouvent menacées, ainsi que d'autres lieux culturels tels que les écoles d'art. En réponse à la politique d'austérité imposée par le gouvernement Barnier aux collectivités territoriales, les écoles d'art ont annoncé effectuer des économies importantes sur le secteur culturel. Selon une enquête réalisée par les pôles culturels régionaux, 2 400 emplois sont directement menacés par ces coupes budgétaires dans le secteur des Pays-de-la-Loire. Plusieurs secteurs régionaux, allant du cinéma audiovisuel au patrimoine en passant par la musique, encourent le risque de disparaître s'ils ne parviennent pas à trouver d'autres sources de financement. Le monde de la culture s'unit face à ces coupes budgétaires et à ces décisions qui, selon les professionnels, représentent un véritable effondrement du secteur.





