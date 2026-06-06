Le football gabonais en deuil : décès prématuré de l'ancien international Yrondu Musavu-King à 34 ans

L'ancien défenseur central gabonais Yrondu Musavu-King, formé à Caen et passé par Toulouse et Lorient, est décédé brutalement le 5 juin 2026 à Libreville à l'âge de 34 ans. International à 14 reprises, il laisse le souvenir d'un joueur apprécié pour son professionnalisme et son attachement à ses racines. Une enquête a été ouverte.

Le football gabonais est en deuil. L'ancien international gabonais Yrondu Musavu-King est décédé le 5 juin 2026 à l'âge de 34 ans, suscitant une vive émotion parmi ses anciens clubs, ses coéquipiers et les supporters qui ont croisé sa route au cours de sa carrière.

Né à Libreville le 8 janvier 1992, le défenseur central avait construit l'essentiel de sa carrière en France après avoir rejoint l'Hexagone dès son plus jeune âge. Formé au SM Caen, il avait progressivement gravi les échelons du centre de formation normand avant de faire ses débuts professionnels en 2012. Son profil de défenseur gaucher, puissant et doté d'une bonne qualité de relance, lui avait alors permis d'être considéré comme l'un des espoirs du club.

C'est sous les couleurs de Caen qu'il découvre la Ligue 1 lors de la saison 2014-2015. Malgré des blessures qui freinent son ascension, il parvient à se faire remarquer et inscrit même son premier but dans l'élite face à Marseille. Ses performances lui ouvrent ensuite les portes de l'étranger avec un transfert vers le club espagnol de Grenade à l'été 2015. La suite de sa carrière le conduit à multiplier les expériences.

Prêté à Lorient durant la seconde partie de la saison 2015-2016, il découvre un nouvel environnement en Ligue 1 avant de rejoindre Toulouse quelques mois plus tard. Même si son passage chez les Merlus puis chez les Violets reste relativement bref, il laisse le souvenir d'un joueur apprécié pour son professionnalisme et son état d'esprit irréprochable. International gabonais à 14 reprises, Musavu-King avait également porté avec fierté les couleurs des Panthères.

Il avait effectué ses débuts avec la sélection nationale en 2013 et participé aux campagnes de qualification internationales de son pays. Son engagement sous le maillot gabonais lui avait valu une reconnaissance particulière auprès des supporters. Après ses passages en France, en Espagne, en Suisse puis en Inde, où il évoluait notamment sous les couleurs de Bengaluru FC, le défenseur avait progressivement disparu des radars médiatiques tout en conservant une image respectée dans le milieu du football.

L'annonce de son décès a provoqué de nombreux messages d'hommage sur les réseaux sociaux, notamment de la part d'anciens partenaires et observateurs qui ont salué un homme discret, apprécié dans les vestiaires et toujours attaché à ses racines gabonaises. À seulement 34 ans, Yrondu Musavu-King laisse derrière lui le souvenir d'une carrière riche en expériences, partagée entre plusieurs championnats européens et une sélection nationale qu'il aura servie avec fierté.

Sa disparition prématurée constitue une perte douloureuse pour le football gabonais et pour tous ceux qui l'ont connu au cours de son parcours. Une enquête a été ouverte





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