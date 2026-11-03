Le foot en marchant arrive en France avec l'association de Silfiac

Depuis 2016, l'association de Silfiac dans le Morbihan diffuse cette discipline inspirée de Lionel Messi. Découvrez les règles et l'esprit de ce sport collectif adapté.

L'association de Silfiac, située dans le Morbihan, a introduit pour la première fois le foot en marchant en France en 2016. Cette discipline originale, qui privilégie la technique collective sur la course, s'inspire directement du style de jeu emblématique de Lionel Messi. Depuis son lancement, le sport connaît une progression constante et attire de nouveaux praticiens.

Origines et diffusion de la discipline en France

Claude Cotton, président de l'association de Silfiac, précise que le concept est né en Angleterre en 2011. Initialement, des anciens joueurs souhaitaient adapter leur sport pour les seniors, mais cette première tentative n'a pas convaincu. Le deuxième essai, axé sur le foot en marchant, a été couronné de succès en juin 2016. Cette date marque l'arrivée officielle de la discipline sur le territoire français.

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Après une phase de promotion locale à Silfiac et dans les communes avoisinantes, le club a été créé officiellement. Il compte aujourd'hui une vingtaine de membres actifs. L'essor de ce sport a également conduit à la création d'autres structures, comme au Trévoux dans le Finistère. Ces nouvelles équipes participent désormais à des compétitions, bien que le statut à Silfiac reste associatif et axé sur la convivialité.

Exigences techniques et jeu collectif

Contrairement à une idée reçue, cette pratique ne se limite pas à une activité sédentaire. Claude Cotton insiste sur le fait que cela implique une exigence physique et cognitive réelle. La technicité est au cœur du jeu, avec une obligation de garder en permanence un pied au sol. Les joueurs doivent rester disponibles et privilégier la circulation de la balle.

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Les passes doivent s'effectuer précisément dans les pieds des coéquipiers. Cette approche rappelle constamment les principes du jeu au sol utilisé par Lionel Messi. Le jeu collectif est servi par une grande précision technique, rendant chaque déplacement et chaque transmission essentiels pour maintenir la possession et créer des opportunités.

Règlementation stricte et sécurité

Le foot en marchant se dispute par équipes de cinq ou six joueurs. Le terrain utilisé présente des dimensions proches de celles d'un terrain de handball. Contrairement au football classique, aucune contact physique n'est autorisé, que ce soit un tacle ou une poussette à l'épaule. Cette règle assure une sécurité optimale pour tous les pratiquants.

Le hors-jeu n'existe pas dans ce sport. Les coups francs sont joués de manière indirecte, favorisant le jeu passif. La surface de réparation est également proscrite, à l'image du handball. Ces spécificités réglementaires privilégient la fluidité du jeu et la coopération plutôt que la confrontation physique.

Calendrier des entraînements et contacts

Les personnes intéressées peuvent contacter l'association de Silfiac pour rejoindre l'équipe. Claude Cotton est joignable au 06 25 72 80 15 par mail ou par téléphone. Marie-Hélène Le Fur assure également la liaison au 06 07 45 47 63. Ces coordonnées permettent aux futurs membres de s'inscrire facilement.

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L'association s'entraîne régulièrement tous les jeudis à la salle de sport de Cléguérec. Les séances se déroulent de 18 h à 20 h. Ce créneau horaire permet aux salariés et aux retraités de participer après leurs occupations quotidiennes. La discipline reste accessible à tous, quelle que soit l'âge ou le niveau de forme physique.