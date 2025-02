Le Flou du Recrutement Pour le Patron des Alpes Françaises 2030

Après le retrait de Martin Fourcade, le processus de nomination du patron des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver d'Alpes Françaises 2030 est plongé dans une certaine incertitude. Le manque de clarté concernant le poste et les critères de sélection soulève des interrogations et ralentit la recherche du candidat idéal.

Son dernier «NON» a fait grand bruit. Début février, le favori des médias, mais aussi de l’écosystème sportif et du Comité international olympique (CIO), a jeté l’éponge, avant même le début de la course. Confronté à vents politiques contraires, le biathlète Martin Fourcade , que tout le monde voyait en «Tony Estanguet des montagnes», a décidé de renoncer à la mission.

«Le mode de gouvernance, la vision, l’ancrage territorial : nous n’avons pas réussi à nous retrouver sur ces sujets fondateurs», s’est justifié le sextuple champion olympique dans un courriel envoyé aux différents décideurs : les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) et Auvergne Rhône-Alpes (AURA), les comités nationaux olympique (CNOSF) et paralympique (CPSF), ainsi que le Ministère des Sports. Principal motif avancé par l’intéressé : il ne voulait pas «sacrifier (ses) convictions».Ni une, ni deux, la réponse des parties prenantes politiques ne s’est pas fait attendre. Renaud Muselier en tête, le président Renaissance de PACA évoquant «un bol d’air», alors que les relations entre Fourcade d’un côté, Muselier et Wauquiez de l’autre, étaient glaciales depuis le départ. Les deux présidents de région (Laurent Wauquiez a confié les rênes de AURA à Fabrice Pannekoucke depuis son retour à l’Assemblée nationale comme député) n’ont pas goûté les sorties médiatiques de Fourcade, qui dès l’automne, avait détaillé les grandes lignes de sa vision du dossier dans le journal L’Équipe, faisant par là même un premier pas concret vers sa candidature… et donc la présidence.Le mouton à cinq pattesEntre-temps, les embûches se sont multipliées pour le biathlète. Attaqué pour de possibles conflits d’intérêts avec de marques partenaires avec qui il est toujours sous contrat (Rossignol et Odlo), et qu’il ne comptait pas perdre, Martin Fourcade a finalement choisi de sortir de la piste olympique. Or il y a urgence à trouver un candidat ou une candidate pour incarner le leadership du projet Alpes françaises 2030. Les intéressés(es) ont en effet jusqu’à ce vendredi pour se déclarer, avant que le CNOSF, les Régions organisatrices et le ministère ne valide la nomination du président du Cojop et de la Solideo (la structure chargée de la livraison des ouvrages olympiques) lors de l’assemblée constitutive programmée le 18 février prochain. Une nomination qui pourrait même intervenir durant le week-end, afin d’arriver avec un peu plus de sérénité devant l’AG.Seulement, le processus de candidature est un peu flottant. Il n’existe à vrai dire pas de fiche de poste à proprement parler, juste des lignes directrices, rappelées dernièrement par les institutions. Dans un communiqué de presse très politique envoyé aux rédactions le week-end dernier, les représentants du CNOSF, du CPSF, du ministère des Sports, des Régions, ainsi que l’ancien Premier ministre Michel Barnier appelé à jouer les médiateurs dans le dossier, ont «rappelé les prérequis» pour le futur poste de patron des Alpes françaises 2030. «Exigence du respect des principes d’éthique, d’intégrité et de sobriété qui guident le projet depuis sa création (…). Appartenance au mouvement sportif, capacité à fédérer ses acteurs, capacité à promouvoir et incarner le projet Alpes Françaises 2030 et ses valeurs ; leadership, capacité à animer un collectif et à créer le consensus ; motivation, engagement et disponibilité », décrivaient-ils dans le communiqué. Alors que les candidatures devaient arriver lundi soir au plus tard sur son bureau, Michel Barnier a déclaré à l’AFP avoir en sa possession 'huit à neuf candidats', sans plus de précision.Le flou du processus de recrutementInterrogé sur la radio RMC dimanche, l’ancien skieur professionnel, Luc Alphand, racontait qu’il avait fait l’objet, comme d’autres anciennes figures de la glisse française, d’appels du pied pour s’investir. Mais il confiait aussi ses doutes sur le processus de candidature et la dimension très politique d’un tel poste, ce qui aurait plutôt tendance à le décourager de franchir le pas même s’il souhaite prendre sa part à l’organisation d’un tel événement. Les hésitations d’un sportif comme lui en disent long sur le flou qui entoure le recrutement. C'est fait ! La candidature des #AlpesFrançaises pour les Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030 a été déposée.C'est une immense émotion pour tous les amoureux de notre montagne d’essayer de faire revenir les Jeux 30 ans après dans les Alpes.C'est aussi un défi… pic.twitter.com/kEqdaUiorj— Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) November 7, 2023 À défaut d’un ancien sportif de tout premier plan, connu du grand public, l’heureux élu pourrait donc être à trouver parmi d’anciens médaillés au palmarès moins imposant qu’un Martin Fourcade (36 ans), mais déjà engagé dans la vie politique locale. À commencer par l’un des bras droits de Laurent Wauquiez à la région AURA, l’ancien biathlète Vincent Jay (39 ans)





MagazineCapital / 🏆 2. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Jeux Olympiques Alpes Françaises 2030 Martin Fourcade Candidature Recrutement Laurent Wauquiez Vincent Jay

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Jeux Olympiques 2030 dans les Alpes françaises : Un Chaos en CoulisseL'organisation des Jeux Olympiques de 2030 dans les Alpes françaises est en proie à une série de difficultés, notamment le choix du chef d'organisation, les sites de compétition et le budget.

Lire la suite »

JO-2030/Alpes françaises: le CIO attend «avec impatience» de connaître la future directionJO-2030/Alpes françaises: le CIO attend 'avec impatience' de connaître la future direction

Lire la suite »

La Loi de Programmation Militaire 2024-2030 : 413 Milliards pour Moderniser les Forces FrançaisesLe Sénat a validé la nouvelle loi de programmation militaire, qui prévoit un investissement de 413 milliards d'euros dans les armées françaises sur sept ans. Cette loi, qui modernisera la dissuasion nucléaire, l'innovation militaire et l'espace, suscite des débats sur les exportations d'armes et les réductions de certains équipements militaires.

Lire la suite »

Un programme budgétaire Alpes 2030 et 9,2 M€ pour la SolideoLes sénateurs ont voté, jeudi soir, en faveur d'un amendement du Gouvernement qui crée un programme budgétaire pour les Jeux d'hiver et dote la Solideo de 9,2 M€ de crédits de paiement pour 2025.

Lire la suite »

Courchevel se prépare pour les Jeux Olympiques d'Alpes 2030Le maire de Courchevel, Jean-Yves Pachod, fait le point sur la préparation de la station pour accueillir certaines épreuves des Jeux Olympiques d'Alpes 2030. La station est pressentie pour accueillir le saut à ski et certaines disciplines de ski alpin, mais les détails restent flous. Le manque de direction pour le comité d'organisation d'Alpes 2030 inquiète le maire. Des travaux importants sont prévus, notamment la rénovation des tremplins, l'extension de la piste et la construction d'un ascenseur valléen pour fluidifier la circulation.

Lire la suite »

Edgar Grospiron, grand favori pour prendre la tête des Alpes 2030?En avant toute. Depuis le retrait de Martin Fourcade en début de semaine, l’organisation des JO 2030 se cherche un plan B pour prendre la tête du comité d’organisation dans les prochains jours. Un homme fait figure de grand favori: Edgar Grospiron.

Lire la suite »