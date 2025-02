Le Floorwork conquiert Cahors

Le studio Ally Pole Dance à Cahors propose un nouveau cours de danse : le floorwork. Cette danse au sol exige beaucoup de souplesse, d'équilibre et de force, mais promet une expérience sensuelle et libératrice.

Dans la salle du studio Ally Pole Dance , à Cahors , la température monte avec les danseuses lotoises. En plus des cours de pole dance avec Julie Benoit , la professeure cadurcienne s’est lancée le défi de proposer des cours d’une danse peu connue dans le département : le floorwork (des mouvements au sol en français). Ici, pas besoin de barre de pole ou d’un quelconque instrument, les apprenties se munissent seulement d’une paire de talons de 20 cm pour réaliser leurs gestes exclusivement au sol.

Grand écart, levés de jambes, roulade sur le côté… Et bien d’autres mouvements sur une musique douce où les danseuses réalisent une chorégraphie sensuelle. 'C’est un mélange d’attitude sexy et d’acrobatie. Ça va être beaucoup de gestes fluides et lents', explique Julie Benoit. 'Ce n’est pas si épuisant, il faut que la chorégraphie reste douce'. Mais ne vous détrompez pas, tout comme la pole dance, ce sport demande beaucoup de souplesse, d’équilibre et de force dans les bras pour réaliser certains mouvements. Les Cadurciennes sont conquises Cela fait trois mois que la professeure cadurcienne enseigne ce nouveau cours et le succès est au rendez-vous. 'J’adore ça, je ne connaissais pas avant, c’est une belle découverte. On s’évade vraiment quand on danse, c’est incroyable', raconte Romane, tout juste 17 ans. Un constat totalement partagé par Élisa, 25 ans, qui pratique aussi cette danse aérienne avec Julie Benoit : 'On retrouve ce côté choré, qu’il y a aussi dans la pole. Le floorwork, c’est un peu sexy, mais ça me permet de me retrouver et de m’affirmer en tant que femme'. 'C’est vraiment une manière de gagner en confiance en soi', ajoute Romane. Cette trouvaille, la professeure, l’a découverte lors de workshop qu’elle organise tous les ans dans son studio. 'On invite une personnalité du pole dance et une année, c’était Doris Arnold, une star de la discipline. Elle nous a montré le floorwork et les filles ont adoré', raconte Julie Benoit. Depuis, elle a ajouté cette danse à son catalogue, une des seules à la pratiquer à Cahors. 'La chorégraphie qu’on prépare en ce moment est ultra-accessible à toutes les femmes' Chaque jeudi soir, des femmes de tous âges investissent le studio pour exprimer leur sensualité, même si pour la professeure ce n’est pas assez. ' J’aimerais développer davantage cette danse, mais il n’y a pas assez de jours dans la semaine', plaisante-t-elle. Entre ses cours de twerk, de souplesse, de burlesque, le sculpt… Ses journées sont bien remplies. Aucune représentation n’est encore prévue, mais les curieuses peuvent venir s’initier à sont studio





Floorwork Pole Dance Cahors Julie Benoit Danse Sensuelle Danse Au Sol

