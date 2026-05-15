Le Fise à Montpellier : des performances spectaculaires et un hommage à Pat Casey

Le Fise, qui se déroule à Montpellier depuis le 13 mai, attire des milliers de spectateurs chaque jour. Malgré une météo peu clémente, l'événement propose des compétitions de BMX, trottinette et parkour, ainsi qu’un hommage à l’athlète américain Pat Casey, décédé en 2023. Les scènes en haute altitude promettront une ambiance émouvante ce samedi.

Le Festival international des sports extrêmes ( Fise ) est en plein essor depuis ce mercredi 13 mai à Montpellier . Cet événement, qui attire des milliers de visiteurs chaque jour, anime la ville héraultaise malgré une météo capricieuse et nuancée.

Les spectacles et performances impressionnants, ainsi que la présence de robots interagissant avec le public, constituent des moments clés de cette édition. Parmi les disciplines mises à l’honneur cette année, on retrouve le BMX, la trottinette, le parkour et bien d’autres.

De plus, ce samedi, une session spéciale sera organisée en hommage à Pat Casey, un athlète américain emblématique du Fise. Décédé tragiquement en 2023, il a marqué l’histoire du festival par ses performances exceptionnelles. Les riders rendront hommage à sa mémoire en haute altitude, non loin du centre-ville de Montpellier, de 21 h 30 à 23 h. Cet événement promet d’être poignant et charging en émotions.

En parallèle, le public familial et les fans de sports extrêmes peuvent profiter des compétitions finalistes prévues pour ce week-end. Que ce soit en admirant les cascades acrobatiques en BMX ou les sauts impressionnants en trottinette, cette édition du Fise s’annonce mémorable. Les rues de Montpellier vibreront au rythme des exploits sportifs et des hommages rendus à ceux qui ont fait grandir ce festival.

Les organisateurs anticipent donc une fin de week-end dynamisée par des performances spectaculaires et un hommage touchant à une légende des sports extrêmes





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