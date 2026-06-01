Le film Pour le Plaisir popularise le Womanizer Premium 1 en promotion

La comédie française Pour le Plaisir, avec François Cluzet et Alexandra Lamy, raconte l'invention fictionnelle du Womanizer. À cette occasion, le Womanizer Premium 1 est proposé en réduction de trente pour cent. Découvrez les caractéristiques de ce sextoy innovant : stimulation sans contact par air pulsé, douze intensités, mode AutoPilot, étanchéité et silence automatique.

Le film français Pour le Plaisir, réalisé par Reem Kherici et interprété par François Cluzet et Alexandra Lamy , met en lumière l'histoire fictive de la création du Womanizer , un sextoy innovant.

Cette comédie aborde le sujet du plaisir féminin, souvent considéré comme tabou, à travers le récit d'un mari qui invente l'objet après avoir découvert que sa femme n'avait jamais eu d'orgasme. Le Womanizer Premium 1, mis à l'honneur dans le long métrage, fait l'objet d'une promotion limitée : son prix passe de 179 euros à 129 euros, soit une réduction de trente pour cent.

Cet appareil se distingue par sa technologie Pleasure Air, qui stimule le clitoris par des pulsations d'air sans contact direct, combinant aspiration et massage. Douze niveaux d'intensité sont disponibles, ainsi qu'un mode AutoPilot pour des variations automatiques du plaisir. Conçu pour une utilisation discrète, il dispose de la fonction Smart Silence qui l'active uniquement au contact de la peau. Étanche, il peut accompagner ses utilisateurs sous la douche, dans un bain ou une piscine.

La recharge complète s'effectue en deux heures. Cette actualité commerciale, initialement diffusée par BFMTV, souligne le rôle du film dans la popularisation du produit. L'article précise que les prix sont indicatifs et susceptibles de changer, et que le média peut percevoir une commission sur les achats réalisés via les liens intégrés





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