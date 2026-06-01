Le festival Les 3 scènes fait son retour à Cabriès pour une 5e édition

Le festival Les 3 scènes revient pour une cinquième édition à la maison de retraite L'Occitanie de Cabriès, du 1er au 6 juin. Au programme : théâtre, musique, danse, arts plastiques, photographie et littérature, avec des expositions, des ateliers et des moments de convivialité ouverts à tous.

Le festival Les 3 scènes fait son retour pour une cinquième édition à la maison de retraite L'Occitanie, située à Cabriès . Cet événement culturel se déroulera du 1er au 6 juin et propose une programmation riche et variée autour des arts.

Théâtre, musique, danse, arts plastiques, photographie et littérature sont au programme de ces six jours de festivités. L'objectif est de célébrer l'art dans tous ses états et de rassembler résidents, familles, invités, ainsi que les associations et écoles du village et des alentours. Les activités se dérouleront sur les scènes de l'établissement, qui deviendront un véritable carrefour d'échanges culturels. Des expositions mettront en avant les œuvres d'artistes locaux, mais aussi les créations des résidents et des salariés de la résidence.

Ces derniers sont invités à participer activement, que ce soit en tant qu'artistes ou spectateurs. En parallèle, des moments de jeu et de convivialité seront organisés pour favoriser les liens entre familles, employés, résidents et visiteurs. Le festival est ouvert à tous et gratuit, dans la limite des places disponibles. Cette année encore, les saveurs locales et 100 % bio seront à l'honneur avec la présence de la Ferme des Luces, qui proposera des produits du terroir.

Le festival Les 3 scènes s'inscrit dans une démarche inclusive et participative, visant à créer du lien social par le biais de la culture. Il permet aux résidents de la maison de retraite de sortir de leur quotidien et de partager des moments uniques avec leurs proches et la communauté. Ce rendez-vous annuel est devenu un moment attendu à Cabriès, contribuant à faire de la résidence L'Occitanie un lieu de vie dynamique et ouvert sur l'extérieur





laprovence / 🏆 62. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Festival 3 Scènes Cabriès Maison De Retraite Arts

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

L’Occitanie surprise par les premières chaleursCoincé sur l’Hexagone depuis le week-end de Pentecôte, le « dôme de chaleur &187;, qui agit comme un couvercle en piégeant l’air chaud venant du Maroc, n’...

Read more »

Un programme phénoménal pour fêter les 500 ans du clocher la plus haute cathédrale d'OccitanieLe clocher de la cathédrale de Rodez (Aveyron) fête ses 500 ans cette année. Course, spectacle, mapping, conférences... Un programme gigantesque accompagne l'événement.

Read more »

Choose France : des investissements en Occitanie dans le textile et les technologies de pointeÀ l’occasion du 9e sommet Choose France, l’Occitanie devrait bénéficier de nouvelles annonces d’investissements étrangers. L’espagnol Coleo et le portugais Tekever prévoient d’engager plus de 102 millions d’euros dans...

Read more »