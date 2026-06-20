Le Festival International du Film de La Rochelle (FEMA) : une édition 2026 attendue après plus de quinze ans d'effervescence cinéphile

Le 54e Festival International du Film de La Rochelle se tiendra du 20 juin au 4 juillet 2026. Cet article retrace l'histoire récente du festival à travers ses éditions passées, ses invités prestigieux, ses projections populaires et son atmosphère unique, depuis 2009.

Le Festival International du Film de La Rochelle , communément appelé FEMA , se prépare à ouvrir les portes de sa 54e édition du 20 juin au 4 juillet 2026.

Cet événement annuel, qui se déroule dans la ville charentaise-maritime, continue de fidéliser un public très nombreux et d'attirer des artistes de renommée internationale. Au fil des éditions, le festival s'est imposé comme un rendez-vous majeur du cinéma, particulièrement reconnu pour son éclectisme, son hommage au patrimoine cinématographique et sa programmation qui mêle classiques, rétrospectives et découvertes. L'ambiance y est à la fois festive et cinéphile, avec des séances en plein air, des rencontres avec les réalisateurs et des expositions.

Le site principal, La Coursive, ainsi que d'autres salles de la ville comme le cinéma Dragon, deviennent le cœur battant de cette célébration du 7e art. Chaque année, des files d'attente impressionnantes se forment devant les projections les plus attendues, témoignant de l'attachement du public à cette manifestation. Le festival est également un lieu de débats et de réflexion, comme en témoignent les tables rondes organisées autour de cinéastes, de la notion de création au temps des algorithmes.

Des personnalités aussi variées que le dessinateur Michel Ocelot, les réalisateurs Frederick Wiseman ou Volker Schlöndorff, les comédiens Jean-Marc Barr, Pierre Richard, Chiara Mastroianni ou les cinéastes Agnès Varda et Pierre Etaix y ont été accueillis. L'édition 2024 a même vu uneulteuse venue assister à la projection d'un film en présence de l'invitée d'honneur, l'actrice Françoise Fabian. Le succès ne se dément pas, que ce soit en 2021, 2022 ou 2023, où les files d'attente s'étendaient à l'extérieur des cinémas.

Le festival est aussi le théâtre de moments de création, comme le ciné-spectacle 'Contes et silhouettes' présenté en 2023, ou d'installations artistiques, comme celle d'Agnès Varda 'Patatutopia' lors de l'édition 2012. Il sait aussi intégrer des événements musicaux, comme le concert de musiques de films de Louis de Funès qui a marqué l'ouverture en 2019. Cette même année, l'actrice Alexandra Stewart était arrivée à bord d'une Cadillac de 1963, clin d'œil au glamour d'antan.

Au-delà des projecteurs, le festival a été le cadre de prises de parole, comme la manifestation d'une vingtaine d'intermittents du spectacle en 2014 lors de la soirée d'ouverture. Les archives photographiques de 'Sud Ouest' captent toute cette effervescence depuis 2009, offrant un voyage en images à travers plus d'une décennie de cinéma, de rencontres et de célébrations sous le soleil de La Rochelle.

Ces clichés, disponibles à la vente, permettent de garder une trace de ces instants où le public, les artistes et les professionnels partagent une passion commune pour le cinéma dans toutes ses formes





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