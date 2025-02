Le Festival Docus en Terre revient en Février 2025 avec un nouveau Format Hivernal

Les 7ème édition du festival Docus en Terre, dédié au cinéma documentaire, aura lieu les vendredis 14 et samedis 15 février 2025. Cette année, le festival adopte une nouvelle formule hivernale, proposant toujours quatre films documentaires, des rencontres avec des réalisateurs et des moments de partage et de convivialité. Le thème de 2025 est « Exister et Résister ».

Le 7e édition du festival Docus en Terre , dédié au cinéma documentaire, aura lieu les vendredis 14 et samedis 15 février 2025. Cette année, le festival adopte une nouvelle formule hivernale, proposant toujours quatre films documentaires, des rencontres avec des réalisateurs et des moments de partage et de convivialité. Le thème de 2025 est « Exister et Résister ». Le programme débute vendredi 14 février à 18h avec le film « Anaïs, 2 chapitres ».

Anaïs, 24 ans, s'installe comme agricultrice en Bretagne. Elle affronte tous les obstacles : l'administration, les professeurs misogynes, les pannes de tracteur et les intempéries. Dix ans plus tard, elle est mariée à Seydou, un jeune Sénégalais. La difficulté des frontières compliquent leur vie et ils doivent s'unir pour surmonter les épreuves. A 19h45, l'entracte et l'apéritif d'inauguration auront lieu, suivis du deuxième film à 20h30, « Un paese di resistenza ». Ce film nous emmène à Riace, un village de Calabre en Italie qui a accueilli les migrants pendant 20 ans, jusqu'à l'arrivée de la vague populiste qui a frappé l'Europe. Après des mois d'une destruction minutieuse orchestrée par Salvini, le village se réveille lentement d'un long cauchemar. Le film sera suivi d'un débat avec Shu Aiello, la réalisatrice.Samedi 15 février, le festival reprend à 18h avec « Vivre avec les loups ». Le réalisateur offre une nouvelle et inattendue vision du loup. Avec l'arrivée prochaine des loups dans toute la France, il est important d'apprendre à « vivre avec les loups ». Le film va au-delà des postures polémiques pour nous amener à percevoir différemment l'environnement qui nous entoure et les animaux qui l'habitent : chevreuils, chamois, bouquetins, etc. C'est un périple signé Jean-Michel Bertrand, ponctué de rencontres surprenantes, humaines et animales. Fidèle à son style, il nous entraîne dans des réflexions naturalistes et philosophiques sur la nature. A 19h30, une soupe offerte et un pique-nique tiré du sac seront proposés, suivis du deuxième film à 20h30, « Méandres ». Au milieu de l'été, un groupe d'amis décide de descendre une rivière sur un radeau de fortune. Les obstacles, naturels et humains, qu'ils rencontrent témoignent des transformations et des altérations des cours d'eau par l'homme. Le film, mélangeant road-trip et parole scientifique, tisse des liens entre les mondes immergés et submergés, ouvrant une rencontre réparatrice entre humains et non-humains. Le film sera suivi d'un débat avec Anne-Marie Granié et Jean-Pascal Fonsorbes, réalisateurs de documentaires. Les tarifs sont : Tarif réduit : 6 € / Adulte : 7 € (1 film) / 10 € (2 films) / Tarif réduit avec la carte CNAS.





ladepeche31 / 🏆 17. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

DOCUMENTAIRE FESTIVAL CINEMA FRANCE TERRE CHANGE NATURE SOCIETE

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Le CHAN 2025 reporté à août 2025Le Championnat d'Afrique des nations (CHAN) 2025, initialement prévu du 1er au 28 février au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, est reporté à août 2025. La CAF a pris cette décision afin de permettre une inspection approfondie des infrastructures. Le tirage au sort des groupes sera probablement effectué ultérieurement.

Lire la suite »

Mister France 2025 : Mathieu Bedini, Mister Rhône-Alpes 2024 est élu Mister France 2025Trente hommes étaient en compétition samedi soir à l’occasion du concours de Mister France 2025 à Rueil-Malmaison

Lire la suite »

Kim Jones réclame élégance et délicatesse au défilé Dior homme automne hiver 2025-2026Dior a présenté sa collection homme automne hiver 2025-2026 le vendredi 24 janvier 2025.

Lire la suite »

Travaux importants sur le passage à niveau de Nogent-l’ArtaudSNCF Réseau remplace deux aiguillages et 150 mètres de voies à proximité de la gare de Nogent-l’Artaud. Cette opération nécessitera la fermeture temporaire du passage à niveau n°22 jusqu'au samedi 8 mars 2025 avec des déviations routières mises en place. Les travaux se dérouleront principalement les week-ends du 14 au 17 février 2025 avec des fermetures nocturnes du lundi 17 février 2025 au samedi 8 mars 2025. Aucun train ne circulera entre Paris Est et Château-Thierry les samedi 15 et dimanche 16 février 2025.

Lire la suite »

Irlande en direct, Tournoi de Tournoi des 6 nations 2025 (09/02/2025)Le sport en direct sur L'Équipe. Les informations, résultats et classements de tous les sports. Directs commentés, images et vidéos à regarder et à partager !

Lire la suite »

Montpellier en direct, Retour de Top 14 2024-2025 (25/01/2025)Le sport en direct sur L'Équipe. Les informations, résultats et classements de tous les sports. Directs commentés, images et vidéos à regarder et à partager !

Lire la suite »