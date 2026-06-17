Le festival de musique classique de l'Orne revient pour une 44ème édition

Le festival de musique classique de l'Orne fait son grand retour pour une 44ème édition du 4 au 27 septembre, avec 18 concerts éclectiques dans tout le département. L'orchestre du Poème Harmonique ouvrira le festival le 4 septembre à la basilique Notre-Dame d'Alençon. Le festival se déroule sur quatre week-ends et respecte une politique tarifaire raisonnée pour atteindre différents publics. Il se tient dans des lieux remarquables du territoire, tels que des églises, des abbayes ou d'autres sites patrimoniaux, permettant au public de découvrir ou redécouvrir la richesse architecturale et historique du département. En parallèle, le festival vise à valoriser l'identité locale, culturelle et touristique du territoire. Le guitariste Angelo Debarre conclura le festival le 27 septembre à Bagnoles-de-l'Orne.

Le festival de musique classique de l' Orne fait son grand retour pour une 44ème édition du 4 au 27 septembre, avec 18 concerts éclectiques dans tout le département.

L'orchestre du Poème Harmonique ouvrira le festival le 4 septembre à la basilique Notre-Dame d'Alençon. Le festival se déroule sur quatre week-ends et respecte une politique tarifaire raisonnée pour atteindre différents publics. Il se tient dans des lieux remarquables du territoire, tels que des églises, des abbayes ou d'autres sites patrimoniaux, permettant au public de découvrir ou redécouvrir la richesse architecturale et historique du département. En parallèle, le festival vise à valoriser l'identité locale, culturelle et touristique du territoire.

Le guitariste Angelo Debarre conclura le festival le 27 septembre à Bagnoles-de-l'Orne





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