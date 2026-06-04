Le festival d'art 'Entre 2 Rives' revient pour une deuxième édition du 5 au 7 juin 2026 sur les bords de la Gélise, de Barbaste à Nérac (Lot-et-Garonne). Le festival artistique 'Entre 2 Rives' revient pour une deuxième édition du 5 au 7 juin 2026 sur les bords de la Gélise du 5 au 7 juin à Nérac et Barbaste (Lot-et-Garonne).

Le festival d'art ' Entre 2 Rives ' revient pour une deuxième édition du 5 au 7 juin 2026 sur les bords de la Gélise, de Barbaste à Nérac (Lot-et-Garonne).

Le festival artistique 'Entre 2 Rives' revient pour une deuxième édition du 5 au 7 juin 2026 sur les bords de la Gélise du 5 au 7 juin à Nérac et Barbaste (Lot-et-Garonne). L'événement propose de découvrir la création contemporaine sous toutes ses formes. Les œuvres vont investir les lieux et les paysages, une présentation originale qui fait de ce festival un événement culturel à ciel ouvert.

Le public pourra également assister à un spectacle de mode artistique et à une vidéo-projection sur le Moulin des Tours. Cette année, le festival accueillera comme invité d'honneur Jean-Yves Cousseau, figure reconnue du monde artistique. À ses côtés, une vingtaine d'artistes présenteront leurs créations : André Hemelrijk, Bruno Renard, Cécile Le Gratiet, Chantal Lalanne, Christian Rampnoux, Georges Flachon, Isabelle Tapie, Marc Pouyet, Pedro Fremy, Pierre Douay, Sabine Dugarry, Sophie Garapon, Yannick Beslot, Yohann Rochard et bien d'autres.

Cette diversité artistique constitue l'une des richesses du festival. Les festivités débuteront le vendredi 5 juin à partir de 14h. L'inauguration officielle est prévue à 18h, suivie d'un défilé de mode artistique et d'une vidéo-projection sur le Moulin des Tours. Une buvette et un espace de restauration seront proposés durant toute la durée du festival





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Festival D'art Entre 2 Rives Lot-Et-Garonne Nérac Barbaste

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