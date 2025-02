Le FCPA en suspens : Les États-Unis, un signal alarmant pour la lutte contre la corruption

Le président américain Donald Trump a signé un décret suspendant l'application du Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), une loi essentielle dans la lutte contre la corruption internationale. Cette décision suscite des inquiétudes majeures et risque de fragiliser les efforts déployés pour lutter contre la corruption mondiale.

Les États-Unis , longtemps considérés comme des pionniers dans la lutte contre la corruption, ont pris une décision qui a provoqué une vive inquiétude dans le monde. Le président Donald Trump a signé un décret mettant fin à l'application de la loi anticorruption , le Foreign Corrupt Practices Act ( FCPA ), un texte datant de 1977 et considéré comme un pilier dans la lutte contre la corruption internationale.

Le FCPA interdisait aux entreprises américaines de pratiquer la corruption auprès de dirigeants et de responsables, tant sur le sol américain qu'à l'étranger. Cette loi extraterritoriale a permis aux États-Unis de poursuivre et de sanctionner des entreprises américaines pour des actes de corruption commis à l'étranger, même si les faits n'avaient pas eu lieu sur le territoire américain. Elle a joué un rôle crucial dans la diminution de la corruption à l'échelle mondiale et a contribué à l'adoption de la convention de l'OCDE contre la corruption en 1999. Des géants comme Goldman Sachs et McKinsey Africa ont été poursuivis et condamnés en vertu du FCPA, ce qui témoigne de son influence. Le décret de Donald Trump suscite des inquiétudes majeures car il ouvre la voie à une immunité des entreprises américaines contre les poursuites pour corruption à l'étranger. Les sanctions imposées par le ministère de la Justice américain, qui pouvaient atteindre plusieurs milliards de dollars, étaient un outil dissuasif puissant. La suspension du FCPA affaiblira considérablement la lutte contre la corruption et mettra en péril les efforts déployés pendant près de cinquante ans. De plus, cette décision pourrait perturber la coopération entre les juridictions américaines et celles des autres pays. La France, qui possède également des lois anticorruption, ne peut rivaliser avec la force de frappe des États-Unis. La suspension du FCPA est perçue comme un recul significatif sur le plan légal, symbolique et politique. Donald Trump, qui qualifie le FCPA de « loi horrible », affirme qu'elle nuit à la compétitivité économique américaine et à la sécurité nationale. Il soutient que la corruption n'est pas une entrave aux profits et qu'elle est nécessaire pour le succès économique. Cette vision est contestée par les experts en lutte contre la corruption qui soulignent que la corruption est un facteur d'instabilité économique et que la perception d'un retour de la corruption est dangereuse. Ils mettent en garde contre les conséquences à long terme de cette décision et appellent à la réaffirmation de l'engagement des États-Unis en faveur de la lutte contre la corruption





