Le FC Barcelone est officiellement sacré champion d'Espagne pour une deuxième saison consécutive, en s'imposant 2-0 sur la pelouse du Camp Nou lors d'un Clásico de gala ce dimanche 10 mai. Le Barça confirmait son statut de meilleure équipe d'Espagne, avec une victoire au Bernabéu devant le public pour soulever le titre.

Le FC Barcelone est officiellement sacré champion d'Espagne pour la deuxième saison consécutive après s'imposer 2-0 sur la pelouse du Camp Nou lors d'un Clásico de gala ce dimanche 10 mai.

Une victoire au Bernabéu devant le public pour soulever le titre, difficile d'écrire un scénario plus parfait pour les Blaugranas, qui confirment ainsi leur statut de meilleure équipe d'Espagne. Pour Diego Simeone, le verdict est sans appel, le Barça a remporté une Liga "pleinement méritée du début à la fin", en répétant exactement la même domination que la saison précédente. Une longévité au sommet qui force le respect, même chez les rivaux les plus farouches. Diego Simeone, bourreau... et admirateur.

La défaite contre l'Atlético Madrid ces deux fois cette saison est une chute qui résume à elle seule la frustration mêlée d'admiration d'un technicien qui, mieux que quiconque, sait à quel point ce Barça est redoutable, pour tout le monde, sauf pour lui





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