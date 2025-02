Le FBI découvre des milliers de documents inédits sur l'assassinat de JFK

L'agence fédérale a annoncé avoir trouvé environ 2400 nouveaux documents liés à l'assassinat du président John F. Kennedy, après la demande de déclassification de documents par l'ancien président Donald Trump. Bien que les documents pourraient éclairer certains aspects de cet événement historique, les experts estiment qu'ils ne changeront probablement pas fondamentalement la compréhension de l'assassinat de JFK.

Le FBI a annoncé ce mardi 11 février avoir découvert des milliers de nouveaux documents liés à l'assassinat de l'ancien président John Fitzgerald Kennedy après que le président Donald Trump a demandé la déclassification de nouveaux documents à propos de l'assassinat du 35e président des États-Unis.

L'agence fédérale avait effectué de nouvelles recherches qui ont permis de trouver environ 2400 nouveaux documents qui n'avaient pas été reconnus auparavant comme étant liés au dossier de l'assassinat de Kennedy. «Le FBI a procédé aux signalements appropriés des documents récemment découverts et s'emploie à les transférer aux archives nationales pour qu'ils soient inclus dans le processus de déclassification en cours», a déclaré le FBI. La fascination concernant l'assassinat du président Kennedy, perdure près de six décennies après l'événement. L'attaque avait été attribuée à un seul tireur, Lee Harvey Oswald. Le ministère de la justice et d'autres organes du gouvernement fédéral ont réaffirmé cette conclusion au cours des décennies qui ont suivi. Mais de nombreux sondages montrent qu'une partie des Américains pensent que sa mort est le résultat d'un complot plus large.Les documents publiés pourraient révéler des détails sur un moment saisissant de l'histoire des États-Unis, mais des historiens affirment qu'il est peu probable qu'ils renforcent les théories du complot entourant l'assassinat de JFK à Dallas en 1963. «Je pense que nous n'obtiendrons rien de trop spectaculaire dans les documents publiés, rien qui bouleverse fondamentalement notre compréhension de ce qui s'est passé à Dallas», a déclaré Fredrik Logevall, professeur d'histoire à Harvard interrogé par l'agence Reuters. L'une des révélations que pourraient contenir les documents est que la CIA était plus au courant de l'existence d'Oswald. Des dossiers révélant que la CIA n'a pas partagé avec le FBI des renseignements sur Oswald constitueraient «une grande histoire», affirme Gerald Posner, auteur d'un livre sur l'assassinat de Kennedy. «Pour moi, la question n'est pas de savoir si la CIA était complice, mais si elle a été négligente », ajoute l'écrivain. «Je n'arrive pas à imaginer un document qui convaincrait les conspirationnistes qu'Oswald a agi seul », a déclaré Alice L. George, auteur d'un livre sur l'assassinat de Kennedy. «En particulier parmi les personnes qui sont vraiment investies dans cette façon de penser. Ils en resteront probablement au même point qu'aujourd'hui ». Les théories de la conspiration devraient donc perdurer





Le_Figaro / 🏆 15. in FR

