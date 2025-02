Le Duo Darmanin-Retailleau : Symbole de la Droitisation du Macronisme

Le gouvernement français traverse une phase turbulente marquée par la montée en puissance de deux ministres, Darmanin et Retailleau, connus pour leurs interventions médiatiques audacieuses et leur ligne politique plus droite. Leur influence s'impose face aux ministres issus de la gauche, qui peinent à se faire entendre. Ce phénomène reflète l'évolution du macronisme vers une politique plus conservatrice, suscitant des critiques et des questionnements au sein du parti.

Le gouvernement traverse une période tumultueuse marquée par les interventions médiatiques et les propos chocs de deux de ses ministres les plus importants. Fidèles à leur stratégie politique bouillonnante, les ministres de l'Intérieur et de la Justice multiplient les prises de parole publiques pour occuper et saturer l'espace médiatique. Ils ont notamment profité du débat sur le droit du sol à Mayotte pour réclamer une discussion portant sur l'ensemble du territoire.

Parallèlement, les deux ministres affinent leurs ambitions personnelles : l'un pour aspirer à une primaire avant 2027 et l'autre pour renforcer sa position au sein du gouvernement. Cependant, force est de constater que personne ne peut rivaliser avec le poids politique de ces deux ministres au sein du gouvernement. François Bayrou, lors de sa nomination, avait vanté une équipe équilibrée, insistant sur le quatuor qui dirigeait l'ordre protocolaire, composé de deux ministres issus de la gauche et deux de la droite. Mais où sont passés Manuel Valls et Élisabeth Borne ? Même si l'ancienne locataire de Matignon, présentée comme issue de la gauche en raison de ses expériences ministérielles dans des cabinets socialistes, tente de faire entendre sa voix, tout comme le ministre de l'Économie, Éric Lombard, également considéré comme un signe en direction du Parti socialiste dont il est proche, leurs interventions se font toujours en réaction aux propos de leurs collègues plus influents. Ainsi, les deux ont récemment expliqué leur opposition à la fin du droit du sol sur l'ensemble du territoire, soulignant que « ce que les Français attendent de nous, ce sont des actes et pas de renvoyer à une future modification constitutionnelle ».Malgré cette opposition, les ministres Darmanin et Retailleau jouissent d'une surface médiatique et politique incomparable vis-à-vis de leurs collègues, qui restent mezzo voce et ne provoquent pas les mêmes répercussions dans le débat public. Difficile alors de faire infuser d'autres idées, moins conservatrices. Ce phénomène s'explique notamment par le fait que le barycentre des soutiens du gouvernement penche nettement à droite et que les thématiques régaliennes des deux ministres trouvent un écho très fort auprès des Français. « Ils répondent à une demande de cible électorale d'un socle commun qui s'est droitisé, en prenant à bras-le-corps les sujets d'immigration et de sécurité. Là où l'opinion est plutôt favorable à des mesures d'autorité », explique Mathieu Gallard, directeur de recherche chez Ipsos. Le duo Darmanin-Retailleau incarne ainsi la mue toujours plus avancée du macronisme après d'innombrables virages vers la droite. « Aujourd'hui, Renaissance est une succursale de la droite », résume Sacha Houlié, député qui a quitté le giron de Gabriel Attal et consorts l'été dernier après avoir animé à lui seul - ou presque - la fameuse « aile gauche » du camp présidentiel. Le débat sur l'identité nationale, autrefois inimaginable pour les chantres du dépassement, est devenu une réalité, témoignant de ce basculement. Les voix qui s'élèvent contre la droitisation du gouvernement sont peu nombreuses au sein de Renaissance. À l'Assemblée nationale, Roland Lescure ou Prisca Thevenot se démarquent notamment en expliquant que le débat sur l'identité nationale n'a pas lieu d'être.





Macronisme Droitisation Darmanin Retailleau Gouvernement Politique France

