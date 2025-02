Le duel Retailleau-Wauquiez: Des ambitions clashées au sein des Républicains

L'élection à la présidence du parti Républicain est en marche et l'affrontement entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez prend de l'ampleur. Alors que certains voient cette course comme un simple duel pour le poste de président, d'autres la perçoivent comme un prélude à la présidentielle de 2027.

L'affrontement entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez est bel et bien lancé. Alors que l'actuel chef de file des députés Droite républicaine à l'Assemblée nationale, Laurent Wauquiez , a assuré dimanche 16 février qu'il n'entendait pas se livrer à une « guerre des chefs » avec Bruno Retailleau , le « pire des scénarios » selon lui.

Invité sur, il faut dire que la candidature de l'ex-président des Républicains au Sénat, bien qu'il se soit engagé dans un entretien au à ce que le match ne soit pas « sanglant », a du mal à passer pour Laurent Wauquiez. « On a besoin au parti de quelqu'un avec une équipe totalement engagée dessus », a-t-il déclaré, estimant que Bruno Retailleau devait être « impliqué à 150 % » dans la tâche qui est la sienne au gouvernement, suggérant qu'il ne pouvait pas avoir de double casquette : « Il n'y a pas de temps libre pour un ministre de l'Intérieur. » S'il déclare qu'il soutiendra pleinement le locataire de la Place Beauvau pour « avoir des résultats » dans son action gouvernementale, Laurent Wauquiez a réfuté l'analyse selon laquelle cette élection interne serait une rampe de lancement pour la prochaine élection présidentielle de 2027, mais plutôt une façon de « choisir la meilleure organisation » pour les Républicains. Nuançant son propos, celui qui cumule également un mandat au conseil de la région Auvergne-Rhône-Alpes en plus de sa casquette de député a néanmoins admis un « lien » entre la présidence du parti et ses ambitions personnelles pour 2027. « Le sujet viendra très vite », a-t-il déclaré. Président du parti entre 2017 et 2019, Laurent Wauquiez avait finalement pris la décision de démissionner de son poste après le faible score de sa tête de liste François-Xavier Bellamy à l'occasion des élections européennes (8,48 %). Pour l'heure, les dates exactes du prochain scrutin interne ne sont pas connues mais il devrait probablement se tenir le week-end des 17 et 18 mai prochains. Bruno Retailleau fait office de favori parmi les ténors du parti : outre François-Xavier Bellamy, le ministre de l'Intérieur a en effet reçu le soutien de Gérald Larché, Xavier Bertrand et Jean-François Copé





Républicains Bruno Retailleau Laurent Wauquiez Présidentielle Élection Interne France

