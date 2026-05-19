Le droit de l'environnement : un nouveau principe cardinal ?

Baptiste Morizot et Laurent Neyret proposent de faire de l'habitabilité de la Terre un principe cardinal du droit, en réponse à la crise écologique. Ils considèrent que le droit moderne, trop centré sur les individus humains, ne permet pas de protéger les conditions qui rendent possible la vie. Leur ambition est de compléter les principes classiques de liberté, d'égalité et de dignité par celui d'habitabilité. Cependant, leur proposition est controversée, car elle pourrait figer notre rapport à l'environnement et limiter les transformations nécessaires pour rendre les milieux plus habitables.

Le philosophe Baptiste Morizot et le juriste Laurent Neyret proposent de faire de l' habitabilité de la Terre un principe cardinal du droit, en réponse à la crise écologique.

Ils considèrent que le droit moderne, trop centré sur les individus humains, ne permet pas de protéger les conditions qui rendent possible la vie. Leur ambition est de compléter les principes classiques de liberté, d'égalité et de dignité par celui d'habitabilité.

Cependant, leur proposition est controversée, car elle pourrait figer notre rapport à l'environnement et limiter les transformations nécessaires pour rendre les milieux plus habitables





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