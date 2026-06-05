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Le Dreame X60 Pro Ultra Complete : un aspirateur-robot avancé

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Le Dreame X60 Pro Ultra Complete : un aspirateur-robot avancé
Dreame X60 Pro Ultra CompleteAspirateur-RobotInnovation
📆6/5/2026 8:15 AM
📰Frandroid
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Le Dreame X60 Pro Ultra Complete est un aspirateur-robot avancé qui propose une puissance d'aspiration record, un lavage du sol à l'eau chaude et des bras robotisés extensibles pour atteindre chaque recoin.

Le spécialiste de la robotique Dreame dévoile l'un des aspirateurs-robots les plus avancés du marché : le X60 Pro Ultra Complete. Découvrez ce qui le rend si unique.

Si vous trouvez les aspirateurs-robots actuels déjà très aboutis, jetez un œil au nouveau Dreame X60 Pro Ultra Complete. La marque repousse une nouvelle fois les limites de l'innovation et promet un nettoyage encore plus rapide et efficace. Une puissance d'aspiration record, un lavage du sol à l'eau chaude, des bras robotisés extensibles pour atteindre chaque recoin et un châssis ultra-agile capable de franchir la plupart des obstacles : ce nouveau venu est surprenant.

Pour se l'offrir à prix doux, c'est le moment ou jamais, le Dreame X60 Pro Ultra Complete profitant d'une offre spéciale

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Frandroid /  🏆 4. in FR

Dreame X60 Pro Ultra Complete Aspirateur-Robot Innovation Nettoyage Puissance D'aspiration

 

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