Le drainage, un exercice doux pour stimuler la circulation

Des professeures de Pilates proposent un mouvement simple et efficace pour drainer, stimuler la circulation, gagner en mobilité et lutter contre le stress. Un exercice à faire une minute par jour, avec des petits gestes utiles pour drainer et gagner en légèreté.

Le drainage, ce n’est pas que des massages : l’exercice doux de 2 profs de Pilates pour stimuler la circulation (1 minute par jour suffit !

) Pour drainer, stimuler la circulation, gagner en mobilité ou encore lutter contre le stress, deux professeures de Pilates proposent un mouvement simple et ultra efficace, à faire une minute par jour, prendre des douches fraîches, ou encore masser cette zone sont autant de petits gestes utiles pour drainer afin de gagner en légèreté. rappellent Anouk Hamel et Marie Legault, coach sportives instructrices de Pilates et professeures de yoga, dans une vidéo publiée sur Instagram. Ce qu’elles proposent pour stimuler la circulation est tout simple : bouger !sont autant de façons de bouger suggérées par les deux coachs sportives.

Elle expliquent en effet queet proposent, dans leur vidéo, un exercice en guise d’exemple. Pour réaliser ce mouvement visant notamment à stimuler la circulation, positionnez-vous debout, les jambes légèrement écartées. Placez vos bras à hauteur de poitrine, pliez les coudes et dirigez-les vers l’extérieur. Vos mains se rejoignent devant votre poitrine.

Ensuite, faites pivoter votre buste d’un côté puis de l’autre. Quand le corps va vers la droite, la jambe gauche se tend, le talon décolle et seule la pointe du pied touche le sol. Ce type de mouvement doux stimule la circulation, entretient la mobilité, réveille les muscles profonds et nous fait sortir de la rigidité du quotidien. Elles recommandent de réaliser ce type de mouvement quotidiennement : une minute par jour suffit pour en sentir les bénéfices ! Mais les bienfaits ne sont pas uniquement physiques





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