Le Dr Pierre Nys recommande la feuille de myrtille infusée en tisane pour contrôler la glycémie

Le Dr Pierre Nys, endocrinologue et nutritionniste, affirme que les feuilles de myrtille, infusées en tisane, offrent une vraie solution pour ceux qui cherchent à mieux contrôler leur glycémie. Il recommande de combiner deux plantes : la feuille de myrtille et la feuille d'olivier, qui ont un effet hypoglycémiant, pour préparer une tisane efficace contre les pics glycémiques.

Le Dr Pierre Nys, endocrinologue et nutritionniste, affirme que les feuilles de myrtille, infusées en tisane, offrent une vraie solution pour ceux qui cherchent à mieux contrôle r leur glycémie .

Pas une solution miracle à usage unique, mais un geste quotidien aux effets mesurables. À condition de respecter certaines règles très précises. Pourquoi la feuille de myrtille agit-elle sur la glycémie ? Tout commence dans les intestins.

Le rôle principal de la feuille de myrtille, selon le Dr Nys, est de ralentir la transformation des glucides en glucose simple. Autrement dit, cette plante empêche le sucre de grimper trop vite dans le sang après un repas. Ce mécanisme freine donc les pics glycémiques, tout en modulant les voies métaboliques du glucose à un niveau plus profond dans l'organisme. Les bienfaits de cette plante sont connus depuis longtemps, mais souvent négligés.

Le spécialiste souligne que la tisane n'est efficace que dans un cadre régulier : 'Une seule tasse de tisane ne changera absolument rien à votre taux de glucose, sauf si elle remplace un verre de soda ou de jus de fruits', prévient-il. La vraie efficacité se mesure sur la durée. Autre condition essentielle : ne jamais y ajouter de sucre, ni même de sucrants dits naturels comme la stévia. La plante agit seule, sans artifice.

La recette précise pour une efficacité maximale Pour ceux qui souhaitent adopter cette habitude, un autre expert livre une méthode très simple à appliquer. Le Dr Kurt Hostettmann, chimiste spécialisé en phytothérapie, recommande de combiner deux plantes : la feuille de myrtille et la feuille d'olivier. Toutes deux ont un effet hypoglycémiant, mais leurs actions se complètent. Voici comment préparer cette tisane : Les feuilles peuvent être achetées en herboristerie ou en magasin diététique.

L'objectif est de constater les effets sur la glycémie avec un nouveau bilan sanguin après ce délai. Une alternative naturelle à intégrer dans son quotidien Le Dr Nys va plus loin : il recommande même d'avoir ces feuilles chez soi, comme on garde du thé ou des huiles essentielles. L'avantage de cette solution, c'est qu'elle s'intègre facilement à un mode de vie équilibré, sans perturber un traitement en cours, et sans nécessiter d'équipement médical particulier.

Mais comme toute plante médicinale, elle doit être utilisée avec précaution et constance. Ce n'est pas un remède miracle, mais un soutien précieux au quotidien, que la science commence à valider sérieusement. Les effets ne se font pas attendre, à condition de jouer le jeu sur la durée. Diapo : Top 15 des aliments à index glycémique (IG) bas Sources Partager sur





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