Le DPI-A : un diagnostic préimplantatoire plus large, mais controversé

Le DPI-A, une technique utilisée dans plusieurs pays pour dépister les anomalies chromosomiques des embryons avant leur transfert, reste interdit en France. Entre promesses d'amélioration de la FIV, incertitudes scientifiques et questions éthiques, le débat est loin d'être tranché.

Le DPI-A , une technique utilisée dans plusieurs pays pour dépister les anomalies chromosomiques des embryons avant leur transfert, reste interdit en France. Entre promesses d'amélioration de la FIV, incertitudes scientifiques et questions éthiques , le débat est loin d'être tranché.

Alors que certains y voient un moyen d'augmenter les chances de grossesse, d'autres redoutent une extension de la sélection embryonnaire. Les données scientifiques actuelles ne permettent toujours pas de conclure clairement sur ses bénéfices réels. Un diagnostic préimplantatoire très encadré en France, le DPI, est autorisé en France depuis 1999. Il s'adresse aux couples présentant un risque identifié de transmettre une maladie génétique grave à leur enfant.

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