Le Don d'Organes: Un Sujet Encore Tabou en France

Malgré une majorité favorable à la pratique, 47% des Français n'ont jamais discuté de leur volonté de don d'organes avec leurs proches. L'Agence de la Biomédecine souligne l'urgence de briser le tabou et d'encourager les échanges ouverts autour de ce sujet crucial, qui peut sauver des vies.

Un Français sur deux n'a jamais divulgué ses souhaits concernant le don d'organes à ses proches, révèle une étude. L'Agence de la Biomédecine lance aujourd'hui un appel à la transparence et à l'échange ouvert autour de ce sujet crucial. Atteignant les 11 600 personnes, le nombre d'individus attendant une greffe en France met en lumière l'urgence de cette situation.

Bien que la majorité des Français s'avèrent favorables au don d'organes en cas de décès, la discussion reste taboue au sein des familles, perçue comme « trop délicate ».« Je connais des personnes qui ont attendu des greffes d'organes, notamment de cœur », témoigne Séverine au micro de RTL. Sensibilisée à l'importance du don, elle reste incapable de s'engager ouvertement auprès de sa famille. « Je n'ai jamais parlé de ça à mes proches. Je crois que l'idée d'en parler fait trop penser à la mort », confie-t-elle, soulignant la difficulté de confronter la question de la fin de vie. Madeleine, plus âgée, partage la même appréhension. « Je suis pour, parce que ça peut sauver des vies. Après dans la pratique, c'est se confronter à la mort et c'est difficile d'en parler aux enfants, c'est un manque de courage sans doute », avoue-t-elle avec honnêteté.Comme Madeleine et Séverine, 47% des Français n'ont jamais abordé le sujet du don d'organes avec leurs proches. Un constat regrettable pour Solange, qui promet d'en parler autour d'elle : « Il y a tellement de personnes en demande, il y a tellement de guérisons possibles, que si on peut les réaliser grâce à la générosité des personnes, c'est formidable. » Face à cette situation, l'Agence de la biomédecine appelle chacun à briser le silence et à dialoguer avec ses proches sur le don d'organes, afin que, en cas de décès, leurs volontés soient connues et que l'équipe médicale puisse agir en conformité avec leurs souhaits.





RTLFrance / 🏆 82. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Don D'organes Greffe France Tabou Santé Publique

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Le Don d'Organes: Une fierté pour la famille LevelAnne-Sophie Level, mère de trois enfants, a fait du don d'organes un combat après la mort tragique de sa fille Capucine, 19 ans, suite à une crise d'asthme. Capucine, qui rêvait de devenir infirmière, avait exprimé son souhait de donner ses organes. Son choix a permis de sauver sept autres personnes. Aujourd'hui, Anne-Sophie se consacre à sensibiliser au don d'organes, un sujet encore tabou.

Lire la suite »

Don d'organes : pour le greffé comme pour la famille du donneur, comment vivre aprèsLes techniques de transplantation s'améliorent, le nombre de dons d'organes augmente, les guérisons se multiplient... Pourtant, il n'est pas toujours facile de vivre avec la part du corps d'un autre. Et des deux côtés de la greffe, le suivi psychologique est capital.

Lire la suite »

Gimont, Ville Ambassadrice du Don d'OrganesLa commune de Gimont dans le Gers s'engage à promouvoir le don d'organes et à sensibiliser ses habitants à cette cause. De nombreuses initiatives seront mises en place pour encourager les citoyens à s'engager dans ce geste solidaire.

Lire la suite »

Don d’organes : les recommandations de l'Agence de la biomédecine pour sauver des vies'Pour sauver des vies, rappelez à vos proches que vous êtes donneur d’organes'. L’Agence de la biomédecine organise une campagne et met en garde contre les idées reçues au sujet du don d’organes.

Lire la suite »

Quelques cellules et des électrodes : comment les organes sur puce veulent révolutionner la recherche médicaleMimer le fonctionnement d’un organe en utilisant des amas de cellules et beaucoup de technologie, c’est ce que permettent les organes sur puce. La France investit dans cette technologie qui intéresse de plus en plus industriels, médecins et chercheurs.

Lire la suite »

Microplastiques : une concentration plus élevée dans le cerveau que dans d'autres organesUne nouvelle étude révèle une concentration de microplastiques plus élevée dans le cerveau humain que dans d'autres organes. Les chercheurs s'interrogent sur les conséquences potentielles de cette accumulation sur la santé, notamment sur le risque de développer une démence.

Lire la suite »