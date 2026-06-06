Le Domaine de Kerrosen obtient le label 'Ensemble arboré remarquable' et ouvre ses portes pour des visites guidées

Le Domaine de Kerrosen, dans les Côtes-d'Armor, vient d'être labellisé 'Ensemble arboré remarquable', une distinction rare en Bretagne. Pour célébrer, le parc propose des visites guidées les 6 et 7 juin 2026, dévoilant son patrimoine arboré exceptionnel, ses arbres centenaires, sa roseraie Art Déco et les techniques de soin innovantes employées pour restaurer ce lieu historique.

Le Domaine de Kerrosen , situé dans les Côtes-d'Armor, vient de recevoir le prestigieux label 'Ensemble arboré remarquable', devenant ainsi le deuxième en Bretagne à obtenir cette distinction.

Ce label, décerné par l'association A.R. B.R. E.S. , récompense le patrimoine arboré exceptionnel du parc et le travail de restauration mené depuis plusieurs années.

Pour célébrer cette reconnaissance, le parc ouvrira ses portes pour des visites guidées les 6 et 7 juin 2026, offrant au public l'occasion de découvrir ce joyau botanique. La propriétaire, Marie-Christine Milliez-Cotrel, a repris le domaine après le décès de son père, avec la volonté de le partager et de le préserver.

Elle a fait appel à plusieurs spécialistes, dont Mickaël Jézégou, auteur et expert arboricole, surnommé le 'médecin des arbres', l'historienne des jardins Cassandre Marty, devenue responsable des jardins, et Sébastien Jourdan, élagueur-grimpeur et co-gérant de l'entreprise Alti'cime de Corseul. Ensemble, ils ont entrepris un travail de fond pour redonner vie à ce parc historique, qui avait souffert d'un entretien minimal pendant des années.

Le parc de Kerrosen possède une histoire riche, remontant aux années 1830 avec les premiers propriétaires, les Montcoq, qui ont donné son emprise à la demeure entourée de champs agricoles. Plus tard, la princesse Sophie Radziwill, une femme de goût et musicienne, a structuré l'entrée solennelle avec un mail à cinq rangées de tilleuls et a modelé le parc à l'arrière de la demeure, y ajoutant des arbres rares comme le chêne vert (Quercus ilex), le chêne-liège (Quercus suber), le séquoia sempervirens, le cèdre de l'Himalaya et l'araucaria.

Elle a conservé les essences anciennes, notamment les châtaigniers, dont un spécimen dans le parc est âgé d'au moins trois cents ans. Le travail de restauration a nécessité des techniques innovantes, comme l'utilisation d'un 'bridge' pour soigner des chênes jumeaux en répartissant la charge entre eux, ou la taille au bâton, qui consiste à taper l'arbre pour le 'toiletter', une méthode peu utilisée en Europe mais courante chez les Anglo-Saxons.

Mickaël Jézégou a également expérimenté l'apport d'humus dans un tilleul creux, ce qui a permis le développement de nouvelles racines. Le parc, qui descend vers la Rance, offre une prairie vivante, autrefois tondue, aujourd'hui laissée en herbe avec des chemins de traverse fauchés, où l'on peut observer papillons, scarabées, gendarmes et libellules. La roseraie, refaite en 2023 selon des plans conservés des années 1930 dans l'esprit du mouvement moderniste issu de l'Art Déco, est un autre élément remarquable.

La demeure accueille également des chambres d'hôtes depuis peu. Ce label 'Ensemble arboré remarquable' couronne le travail de plusieurs années et garantit la protection de ce patrimoine unique. Les visites guidées des 6 et 7 juin permettront aux visiteurs de découvrir les secrets de ce parc, où chaque arbre a une histoire et où les techniques de soin sont à la pointe de l'arboriculture. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amoureux de la nature et du patrimoine





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