Le Docteur Amir Khan recommande de consommer des dattes au moins trois fois par jour

Le docteur Amir Khan, médecin généraliste et présentateur de télévision britannique, révèle les nombreux bienfaits des dattes pour la santé, notamment leur impact positif sur la glycémie, le cholestérol et la fonction cérébrale.

Le docteur Amir Khan, médecin généraliste du service national de santé britannique et présentateur de télévision, a récemment révélé qu'il consommait un fruit particulier au moins trois fois par jour, tous les jours. Ce fruit ? La datte. Dans une vidéo publiée en juillet 2024, il partage les raisons pour lesquelles il a adopté cette habitude depuis plus d'un an et pourquoi il la recommande vivement.

L'un des principaux arguments avancés par le spécialiste en faveur des dattes concerne leur effet sur la glycémie. Contrairement aux idées reçues, les dattes n'ont pas d'impact négatif sur votre glycémie à long terme, même si vous êtes diabétique. Des études montrent que les dattes n'ont pas d'impact sur les taux moyens de sucre dans le sang à jeun, et en fait, certaines recherches montrent que les dattes peuvent réduire votre glycémie moyenne et même votre cholestérol, explique-t-il. Un allié pour le cœur La présence de fibres joue un rôle essentiel dans la régulation de la glycémie. En effet, elles ralentissent la digestion et évitent ainsi les pics de glycémie, un phénomène particulièrement problématique chez les personnes atteintes de diabète. Outre leur effet sur la glycémie, les dattes seraient bénéfiques pour le taux de cholestérol. En facilitant l'élimination des graisses et en améliorant le transit intestinal, les fibres contenues dans les dattes contribueraient à maintenir un taux de cholestérol équilibré, réduisant ainsi le risque de maladies cardiovasculaires. Entre autres, une portion de 100 grammes de dattes apporte environ sept grammes de fibres, un apport non négligeable pour favoriser un transit intestinal régulier et prévenir la constipation. Des nutriments pour l’intestin et le cerveau Le docteur Amir Khan évoque un autre avantage des dattes : elles contiennent l'une de mes substances préférées. Des antioxydants végétaux et des polyphénols, qui peuvent aider à réduire les dommages cellulaires causés par les radicaux libres nocifs qui ont été liés à des maladies comme les maladies auto-immunes, les maladies cardiovasculaires et même certains cancers, précise-t-il. Mieux encore, certaines études préliminaires suggèrent que les antioxydants présents dans les dattes pourraient jouer un rôle protecteur contre les maladies neurodégénératives, telles que la maladie d’Alzheimer. En réduisant l'inflammation cérébrale, ces composés pourraient contribuer à préserver la mémoire et les fonctions cognitives. Toutefois, le médecin tient à souligner que des recherches supplémentaires sont encore nécessaires pour confirmer ces effets. Donc, si vous cherchez une friandise alternative au sucre raffiné, vous ne pouvez pas vous tromper avec les dattes. Et si vous voulez les meilleures dattes du monde, je choisirais les dattes palestiniennes, conclut-il





topsante / 🏆 52. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Dattes Docteur Amir Khan Glycémie Cholestérol Santé Nutrition Antioxydants Polyphénols

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Voici les boissons qui donnent le plus envie d'aller aux toilettes, selon un docteurUn urologue a classé les boissons les plus susceptibles de vous donner envie d’aller au petit coin.

Lire la suite »

Cavité rue du Docteur-Jean réparée ce mardiUne cavité s'est formée rue du Docteur-Jean entre le vendredi 24 et le samedi 25 janvier, suite à un trou dans un regard. La réparation est en cours et l'affaissement sera rebouché en calcaire ce soir. La réfection définitive en enrobé sera réalisée ce mardi 28 janvier.

Lire la suite »

Trump retire toute protection au docteur Anthony Fauci, son ancien conseiller CovidDonald Trump a annoncé vendredi avoir retiré à son ancien conseiller Covid, le docteur Anthony Fauci, le dispositif de protection dont il bénéficiait depuis plusieurs années en raison de menaces de mort émises à son encontre.

Lire la suite »

L'OM impuissant à Nice, c'est grave docteur ?Battu 2-0 à Nice dimanche soir à l'Allianz Riviera en clôture de la 19e journée, l'Olympique de Marseille a logiquement concédé un deuxième match sans victoire en championnat, un e semaine après son nul (1-1) au Vélodrome face à Strasbourg.

Lire la suite »

Langue française : quelle est la différence entre 'docteur' et 'médecin' ?La correctrice de RTL revient sur une subtilité de vocabulaire qui tend à nous échapper…

Lire la suite »

Ces trois produits de soins qu’il faudrait acheter aux ados selon une dermatologueLes conseils du docteur Marina Alexandre pour donner les bases d’une routine efficace aux adolescents.

Lire la suite »