Le diocèse de Toulouse accueille un prêtre mis en examen pour pédopornographie

Le diocèse de Toulouse accueille Benoît Roze, prêtre mis en examen, suscitant la colère des fidèles qui dénoncent une absence de transparence de la hiérarchie catholique.

Le diocèse de Toulouse a suscité une vive controverse en accueillant discrètement le prêtre Benoît Roze, actuellement mis en examen pour des infractions liées à la pédopornographie. Cette décision, prise sous l'égide de l'archevêque Guy de Kérimel, divise profondément la communauté locale, les fidèles dénonçant une opacité qui contraste avec les procédures de transparence habituellement réclamées face aux abus sexuels dans l'Église.

Contexte judiciaire et hébergement temporaire

Benoît Roze, âgé de 40 ans, a intégré une maison de retraite pour prêtres aînés à Toulouse au début du mois de novembre, soit quelques jours seulement après sa mise en examen officielle le 15 janvier dernier. Son arrivée s'inscrit dans le cadre strict des mesures canoniques conservatoires décrétées par l'archevêque de Bordeaux, son supérieur hiérarchique d'origine, puisque le religieux officiait précédemment à Libourne en Gironde. Le statut du prêtre reste celui de résident temporaire, sans exercice d'aucun ministère public ni mission pastorale sur le territoire du diocèse toulousain.

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La nature des accusations pesant contre le clerc est particulièrement grave. La justice l'accuse d'acquisition et de détention d'images à caractère pédopornographique, ainsi que d'être témoin assisté dans une enquête sur des faits de viol sur mineur de moins de 15 ans. Pour rappel, Benoît Roze fréquentait des sites de rencontres homosexuelles selon les informations recueillies par les enquêteurs lors de l'instruction de l'affaire.

Réactions de la hiérarchie et mesures canoniques

L'évêque de Bordeaux, Monseigneur James, a pris l'initiative des mesures disciplinaires préventives avant même l'arrivée du prêtre en région occitane. Celles-ci incluent un éloignement immédiat de sa paroisse d'attache, l'interdiction absolue de tout contact avec des mineurs et la suspension de ses fonctions liturgiques publiques. Initialement confié à l'abbaye de Tournay dans les Hautes-Pyrénées, Benoît Roze a ensuite été déplacé vers Toulouse pour bénéficier d'un suivi thérapeutique et d'un bilan de compétences en vue d'une éventuelle reconversion professionnelle.

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Le service de communication du diocèse de Toulouse a précisé que la charge financière de ce séjour inattendu incombe entièrement à l'évêché de Bordeaux. Durant toute la durée de l'instruction judiciaire, Benoît Roze reste sous la responsabilité spirituelle et disciplinaire de l'archevêque de Bordeaux. Cette situation a conduit l'archevêque de Toulouse, Guy de Kérimel, à ne pas souhaiter s'exprimer publiquement lorsqu'il a été contacté par la presse le vendredi 11 novembre, renvoyant dos à dos les questions médiatiques et le respect de la procédure légale en cours.

Scrutin public et précédents controversés

La discrétion autour de cette arrivée a provoqué une onde de choc parmi les croyants toulousains. Des témoins ont fait part de leur perplexité face à l'absence totale d'information sur le site internet du diocèse, faisant découvrir ces faits uniquement par les canaux médiatiques. Certains fidèles pointent du doigt une forme de complaisance, notamment en rappelant que Benoît Roze et Monseigneur Guy de Kérimel appartiennent tous deux à la communauté de l'Emmanuel, une affiliation qui alimente les suspicions de favoritisme au sein de la hiérarchie locale.

Ce scandale fait inévitablement écho à l'affaire Dominic Spina, un précédent cas de figure ayant marqué l'actualité récente. En juillet 2025, l'archevêque avait nommé l'abbé condamné en 2006 pour viol d'un mineur au poste de chancelier du diocèse. Cette décision, qualifiée d'inadmissible par certains, avait alors été justifiée par Monseigneur de Kérimel au nom de la miséricorde. Le contraste avec les engagements affichés par le diocèse, qui avait installé une cellule d'écoute pour les victimes en 2016, apparaît pour beaucoup comme une contradiction profonde.

Contraintes judiciaires et avenir du dossier

Malgré cet hébergement discrétionnaire, Benoît Roze n'est pas libre de ses mouvements. Il demeure sous contrôle judiciaire strict, avec interdiction de paraître dans la commune de Libourne, obligation de soins psychologiques et bannissement total des sites internet à caractère pédopornographique. Aucune date de procès n'a encore été fixée par les autorités judiciaires, laissant le prêtre dans une attente prolongée qui nourrit l'inquiétude des familles concernées et des associations de victimes.

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Le diocèse de Toulouse réaffirme que l'écoute et la protection des victimes restent sa priorité absolue. Cependant, la manière dont est gérée la situation de Benoît Roze teste la crédibilité de ces engagements face à l'opinion publique. La justice continue son travail d'instruction, tandis que la communauté catholique locale cherche désespérément des réponses claires sur les critères d'accueil des clercs mis en examen par la République.