Le Digital Fairness Act : Fin des dark patterns et désabonnement en deux clics

Bruxelles interdit les pratiques trompeuses via le Digital Fairness Act. Obligation de résiliation simplifiée et transparence totale pour protéger les consommateurs européens.

La Commission européenne prépare activement l'entrée en vigueur du Digital Fairness Act, une réglementation ambitieuse visant à éradiquer les pratiques commerciales trompeuses dans le secteur numérique. Cette initiative législative s'attaque directement aux méthodes d'acquisition basées sur la facturation passive, les essais non sollicités et les parcours de résiliation volontairement complexes.

Interdiction stricte des abonnements tacites

Le texte impose une obligation d'information explicite et préalable avant toute échéance de période d'essai gratuit. Les éditeurs de services en ligne, plateformes SaaS, médias et acteurs de la vente à distance ne pourront plus appliquer un premier prélèvement payant sans notification formelle et accord explicitement validé par l'utilisateur. Ce mécanisme vise à neutraliser les revenus générés par le renouvellement tacite des contrats.

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En outre, le principe de transparence tarifaire intégrale sera appliqué dès la première étape de commande. L'affichage doit inclure l'intégralité des coûts, soit les frais de gestion, les taxes applicables et les montants récurrents futurs, proscrivant ainsi les frais découverts lors de la phase de paiement final. Cette mesure garantit que le consommateur connaît le coût total réel avant tout engagement financier.

Simplification radicale du processus de sortie

Face au piège à l'abonnement, Bruxelles entend supprimer les barrières artificielles qui préservent artificiellement le taux de rétention des entreprises du numérique. Le rapport de consultation publique mené par la Direction générale Justice et Consommateurs, publié le 2 mai 2023, confirmait que la majorité des consommateurs européens se heurtaient à des parcours d'annulation conçus pour décourager la résiliation.

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Le nouveau cadre fixe donc la mise en place obligatoire d'un bouton de résiliation directe en deux clics. Accessible depuis l'espace client en ligne, ce parcours devra être aussi simple et rapide que celui utilisé pour l'inscription initiale. L'utilisation de questionnaires d'évitement interminables, d'appels obligatoires au support client ou de tactiques de culpabilisation devient strictement interdite.

Refonte des architectures UX/UI sous contrainte

Cette refonte réglementaire oblige les directions produit, marketing et juridiques à réviser leurs priorités d'investissement au profit du principe d'équité dès la conception. Un contrôle conjoint mené par le réseau de coopération pour la protection des consommateurs (CPC) et la Commission européenne, rendu public le 25 janvier 2023, avait révélé que près de quarante pour cent des plateformes analysées utilisaient des biais d'interface trompeurs.

L'usage de cases précochées pour des assurances, services additionnels ou abonnements payants est désormais proscrit, nécessitant un acte d'achat affirmatif et distinct. La conformité des tunnels de conversion imposera une refonte complète des architectures UX/UI sous peine de poursuites pour pratiques commerciales trompeuses par les autorités nationales.

Calendrier et négociations institutionnelles

Le 3 octobre 2024, la Commission européenne a publié les résultats de son enquête préparatoire, marquant une étape clé vers l'application finale. Cette date symbolique précède le début des négociations interinstitutionnelles entre le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne.

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Ces discussions fixeront le calendrier d'application définitif pour l'ensemble du marché unique. Les entreprises doivent anticiper ces changements structurels majeurs qui redéfinissent fondamentalement la relation contractuelle avec l'utilisateur final, passant d'une logique de rétention opaque à une exigence de clarté absolue.