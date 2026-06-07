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Le deuil difficile de Jérémie Renier après la mort de Gaspard Ulliel

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Le deuil difficile de Jérémie Renier après la mort de Gaspard Ulliel
Jérémie RenierGaspard UllielDeuil
📆6/7/2026 1:51 PM
📰femmeactuelle
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Jérémie Renier se confie sur son deuil difficile après la mort de son ami Gaspard Ulliel. Les deux acteurs étaient très proches et l'acteur a pris une pause de deux ans pour faire son deuil. Gaëlle Pietri, l'ex-compagne de Gaspard Ulliel, lui a rendu hommage pour l'anniversaire de sa mort.

Après la mort de Gaspard Ulliel , Jérémie Renier a connu un deuil difficile. Les deux acteurs étaient très proches depuis de nombreuses années. L'acteur a pris une pause de deux ans pour faire son deuil.

Il a trouvé la paix en tournant un film avec Loury Lag, qui lui a permis de se connecter à sa douleur. Gaëlle Pietri, l'ex-compagne de Gaspard Ulliel et mère de leur fils Orso, lui a rendu hommage pour l'anniversaire de sa mort. Jérémie Renier a également parlé de la façon dont il a surmonté la disparition de son ami dans une interview avec la RTBF

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