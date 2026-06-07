Le deuil difficile de Jérémie Renier après la mort de Gaspard Ulliel

Jérémie Renier se confie sur son deuil difficile après la mort de son ami Gaspard Ulliel. Les deux acteurs étaient très proches et l'acteur a pris une pause de deux ans pour faire son deuil. Gaëlle Pietri, l'ex-compagne de Gaspard Ulliel, lui a rendu hommage pour l'anniversaire de sa mort.

Après la mort de Gaspard Ulliel , Jérémie Renier a connu un deuil difficile. Les deux acteurs étaient très proches depuis de nombreuses années. L'acteur a pris une pause de deux ans pour faire son deuil.

Il a trouvé la paix en tournant un film avec Loury Lag, qui lui a permis de se connecter à sa douleur. Gaëlle Pietri, l'ex-compagne de Gaspard Ulliel et mère de leur fils Orso, lui a rendu hommage pour l'anniversaire de sa mort. Jérémie Renier a également parlé de la façon dont il a surmonté la disparition de son ami dans une interview avec la RTBF





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