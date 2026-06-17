Le deuil difficile d'Audrey Salomone après la mort de son mari Bruno

La femme de l'acteur Bruno Salomone, décédé à l'âge de 55 ans après une longue maladie, a publié un message poignant pour rendre hommage à son mari. La publication a suscité des réactions de la part de ceux qui ont partagé la scène avec lui au sein de la troupe des Nous Ç Nous. Aux obsèques de l'acteur, Jean Dujardin a livré un discours émouvant.

La mort de Bruno Salomone a laissé un vide immense dans le cœur de sa femme Audrey et de nombreux fans. Le 15 juin 2026, Audrey a publié un message poignant sur son compte Facebook pour rendre hommage à son mari décédé à l'âge de 55 ans après une longue maladie.

Elle a partagé une photo de lui souriant et heureux, accompagnant le message d'un message plein d'émotion. La publication a suscité des réactions de la part de ceux qui ont partagé la scène avec Bruno Salomone au sein de la troupe des Nous Ç Nous. Manu Joucla a écrit : "Toujours là...

" et Guillaume de Tonquédec a raconté comment il a découvert la maladie de Bruno Salomone. Aux obsèques de Bruno Salomone, Jean Dujardin a livré un poignant discours : "On était 5 Nous Ç Nous, on le restera, et même 6 avec Audrey ta femme"





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