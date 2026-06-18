Les États-Unis et l'Iran ont signé un accord de paix qui prévoit la réouverture du détroit d'Ormuz. Mais qui contrôle réellement le passage des navires et comment s'organise la circulation dans le détroit ?

Le détroit d'Ormuz, un avenir incertain après la signature d'un accord de paix entre les États-Unis et l' Iran . Mais qui contrôle réellement le passage des navires et comment s'organise la circulation dans le détroit ?

Invité du Titre à la Une, Olivier Lasmoles, officier de réserve opérationnelle de la Marine nationale, professeur de droit maritime à la SKEMA Business School, nous explique l'avenir du détroit d'Ormuz. Le 16 juin 2026, l'équipe de France s'est imposée 3 buts à 1 face au Sénégal lors de son entrée dans la Coupe du monde. Kylian Mbappé a finalement fait basculer la rencontre en inscrivant un doublé dans la dernière demi-heure.

Invité du Titre à la Une, Valentin Jamin, journaliste chez RMC Sport, nous parle de la performance de Kylian Mbappé. La CIIVISE a remis son bilan sur la mise en œuvre de ses recommandations pour lutter contre les violences sexuelles faites aux enfants. Trois ans après son rapport fondateur de 2023, la commission estime que seule une minorité de ses 82 préconisations a été pleinement appliquée.

Invité du Titre à la Une, Denis Roth-Fichet, secrétaire général de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE), nous explique les mesures à prendre pour protéger les enfants. Les États-Unis et l'Iran ont annoncé un accord de paix visant à mettre fin à plusieurs mois de tensions et d'affrontements au Moyen-Orient. Fruit de négociations menées ces dernières semaines, le texte prévoit un cessez-le-feu ainsi que l'ouverture d'une nouvelle phase de discussions diplomatiques.

Invité du Titre à la Une, Sébastien Regnault, chercheur, sociologue, politologue, auteur de 'La modernité iranienne' aux éditions l'Harmattan, nous explique les enjeux de cet accord. Donald Trump organise une soirée de combat de MMA pour les 250 ans des États-Unis. Mais de qui fête-t-on l'anniversaire ? Invité du Titre à la Une, Jérôme Viala-Gaudefroy, docteur en civilisation américaine, professeur à Sciences Po et auteur de 'Les mots de Trump' (éditions Lefèbvre Dalloz), nous explique les motivations de Donald Trump.

Patrick Bruel a été mis en examen pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel après 48 heures de garde à vue. Il a été placé sous contrôle judiciaire et conteste l'ensemble des accusations. Invité du Titre à la Une, Vincent Vantighem, journaliste police-justice à BFMTV, nous explique les faits





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