Le déstockage Ninja : 5 petits électroménagers stars pour faire des économies cet été

Ninja, une entreprise américaine, est devenue une véritable étoile montante dans le domaine des électroménagers. Cela est notamment dû à son écureuil de stocks qui se produit chaque année. Avec jusqu'à plusieurs centaines d'euros d'économies à la clé, ces produits risquent de partir à grand vitesse. Cette sélection regroupe de nombreux best-sellers, dont la machine à granités capable de réaliser jusqu'à 5 boissons glacées différentes et la friteuse sans huile à double niveau dotée de 6 programmes automatiques. Il y en a aussi le blender portable, le four à pizza et le multicuiseur.

Ninja est une véritable étoile montante dans l’univers des électroménagers. Chaque appareil que l'enseigne américaine propose s'arrache et crée de nombreuses ruptures de stock chaque année avec jusqu'à plusieurs centaines d'euros d'économies à la clé, ce déstockage Ninja atteignant les -43 % sur Amazon.

Cette sélection regroupe de nombreux best-sellers, notamment la machine à granités capable de réaliser jusqu'à 5 boissons glacées différentes et la friteuse sans huile à double niveau dotée de 6 programmes automatiques. D'autres articles, comme le blender portable, le four à pizza et le multicuiseur, se révèlent indispensables une fois que vous les avez en main. Validés par les internautes, les appareils présents au sein de ce déstockage Ninja risquent de partir à vitesse grand V. Zoom sur leurs caractéristiques





20minutesparis / 🏆 72. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ninja Désstocked Éménagement Électronique Multicuiseur Machine À Granités Calories Blender Portable Friteuse Sans Huile Four À Pizza Cuiseur À Riz

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Amazon signe cette offre inédite sur l’iconique machine à glaces Ninja CreamiSi vous avez envie de préparer des glaces onctueuses et gourmandes cet été, alors, lancez-vous avec cette Ninja Creami. Elle est disponible à un prix canon sur le site d’Amazon mais ça ne va pas durer longtemps.

Read more »

'Bienvenue dans cette magnifique cathédrale pour célébrer cette messe provençale qui est pour moi une premièreCette matinée du 14 mai a été marquée, à Alès, par la messe provençale de la feria de l’Ascension. Une tradition une nouvelle fois respectée.

Read more »

À Wasquehal, cette guinguette chic fait son grand retour avec cocktails signatures et cuisine à partagerAprès un premier été réussi, la guinguette des Bienheureux rouvre ce mercredi 13 mai 2026 à Wasquehal, avec une version plus ambitieuse et élégante.

Read more »

Ninja liquide ses stocks avec l’Airfryer CRISPi à prix recordLa friteuse Air Fryer Ninja CRISPi est un appareil modulaire en verre qui offre une visibilité totale sur vos préparations. Pendant la SharkNinja Week, une remise immédiate vous permet d’acheter l’appareil en promotion à moins de 110 euros

Read more »