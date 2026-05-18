Le destin de Solitude : figure historique et héroïne littéraire

Solitude, figure emblématique de la rébellion de 1802 en Guadeloupe, est un personnage historique qui a inspiré l'écrivain André Schwarz-Bart pour son roman 'La Mulâtresse Solitude'. Qui était vraiment Solitude et quelle était son histoire ? Retour sur le destin d'un personnage mythique entre réalité et fiction.

Figure emblématique de la rébellion de 1802 en Guadeloupe , Solitude - de son vrai nom Rosalie - est un personnage historique devenu héroïne littéraire. Incarnation de la résistance des esclaves noirs qui ont lutté contre le rétablissement de l'esclavage sur l'île, activiste pour la liberté, son histoire s'est transmise à travers un témoignage oral repris par l'historien Auguste Lacour, dont l'écrivain André Schwarz-Bart s'inspira pour son roman 'La Mulâtresse Solitude ', paru en 1972.

Qui était vraiment Solitude et quelle était son histoire ? Retour sur le destin d'un personnage mythique, entre réalité et fiction





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