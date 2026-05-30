Le dernier débat des Grandes Gueules du Sport

Les Grandes Gueules du Sport se préparent pour leur dernier débat de la saison, avec un face à face toujours brûlant dans le Ring des GG.

Les Grandes Gueules du Sport se préparent pour leur dernier débat de la saison. Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux seront entourés de sportifs de renom pour analyser et débattre de l'actu sport de la semaine.

Chaque samedi et dimanche, les Grandes Gueules du Sport analysent et débattent de l'actu sport de la semaine, de 9h00 à 12h00. Les équipes se affronteront à coup d'arguments, mais à la fin, c'est aux auditeurs de choisir l'équipe victorieuse. Les Grandes Gueules du Sport montent au créneau pour leur dernier débat de la saison, avec un face à face toujours brûlant dans le Ring des GG.

Le capitaine Cessieux prend le brassard pour pousser un coup de gueule, et les GG remontent le temps pour un dernier quart d'heure de nostalgie. C'est le programme de 10h00 à 11h00 dans les Grandes Gueules du Sport





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