Le député Eric Bothorel s'inquiète des dérives de X et de l'influence d'Elon Musk

Eric Bothorel, député Renaissance, partage ses préoccupations concernant les dérives de X (anciennement Twitter) depuis le rachat d'Elon Musk. Il déplore la modération insuffisante face aux discours haineux et l'influence d'Elon Musk sur les débats politiques. Malgré ses inquiétudes, il refuse de quitter la plateforme et attend les résultats de l'enquête ouverte par le parquet de Paris.

Eric Bothorel , député Renaissance des Côtes-d'Armor, est l'un des utilisateurs les plus actifs de X, anciennement Twitter , malgré ses inquiétudes concernant les dérives de la plateforme depuis son rachat par Elon Musk . En janvier, il a signalé au parquet de Paris les algorithmes biaisés de X, ce qui a donné lieu à une enquête. Bothorel déplore la modération insuffisante de la plateforme contre les discours haineux et prosélytes, malgré l'existence du Digital Services Act (DSA).

Il met également en lumière le rôle d'Elon Musk, qui utilise X pour promouvoir ses propres objectifs et soutenir des formations d'extrême droite, ce qu'il considère comme une menace pour la démocratie. Malgré ces inquiétudes, Bothorel refuse de quitter X, estimant qu'un débat public équilibré nécessite la confrontation d'idées contradictoires. Il attend les résultats de l'enquête et considère que d'autres sanctions, comme de lourdes amendes, pourraient être appliquées avant d'envisager une interdiction de la plateforme en France. Concernant l'intelligence artificielle, Bothorel souligne les forces de la France dans les infrastructures, les talents et les grandes écoles, et estime que le pays peut se démarquer dans des domaines comme la santé et l'imagerie médicale





