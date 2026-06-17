Le député du Lot visite les étudiants de Figeac et salue la mesure du repas à 1 euro

Christophe Proença s'est rendu à l'IUT et à l'IFMS de Figeac pour rencontrer les étudiants et évaluer l'impact de la mesure du repas à un euro, très appréciée dans le milieu étudiant. Il a discuté des enjeux de formation et de la nécessité d'adapter l'accès à cette aide sociale, tout en rappelant l'engagement de l'État pour son financement.

Permettre à des jeunes de se former dans de bonnes conditions, c'est favoriser leur réussite. Le député du Lot , Christophe Proença , a rencontré les étudiants de l' IUT et de l' IFMS à Figeac , qui bénéficient désormais du repas à un euro.

Cette mesure, mise en place depuis le printemps dans les restaurants universitaires, a été très favorablement accueillie. Le député, accompagné des équipes pédagogiques et des personnels, a pu échanger sur l'impact concret de cette aide sur le quotidien des jeunes, notamment en termes de soulagement budgétaire pour les étudiants et leurs familles. L'IUT de Figeac, qui célèbre cette année ses 30 ans, accueille près de 400 étudiants dans des filières comme le commerce, le génie mécanique ou les carrières sociales.

L'IFMS, pour sa part, forme des futurs infirmiers et aides-soignants, contribuant ainsi aux besoins sanitaires du territoire. Si le repas à un euro constitue une avancée sociale significative, des défis persistent, en particulier pour les étudiants en soin dont les lieux de formation sont parfois éloignés. Les deux structures réfléchissent à des solutions collectives pour élargir l'accès au dispositif.

Le député a souligné l'engagement de l'État à compenser intégralement le coût de la mesure afin d'assurer sa pérennité sans fragiliser les restaurants universitaires locaux. Cette initiative s'inscrit dans une volonté plus large de permettre aux jeunes de se former dans de bonnes conditions, de préparer l'avenir du territoire et de garantir l'accès aux services de proximité, notamment face au vieillissement de la population.

La visite a également été l'occasion d'évoquer d'autres initiatives positives sur le campus, comme des projets de junior entreprises ou la présence d'une communauté étudiante dynamique sur les réseaux sociaux





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