Le Département du Tarn se tourne vers l'avenir avec un budget rigoureux

Le président du Département du Tarn, Christophe Ramond, a lancé le débat d'orientation budgétaire avec un discours axé sur la nécessité d'un budget rigoureux et responsable face aux défis économiques actuels. Il a mis en avant l'investissement dans la jeunesse, la santé et le développement durable.

Christophe Ramond , président du Département du Tarn , a ouvert vendredi 14 février le débat d'orientation budgétaire avec un discours franc et direct. Il a critiqué l'action du gouvernement actuel, qualifiant sa politique budgétaire de « dispensieuse » et de « inconséquence ». Selon lui, le gouvernement impose un fardeau financier exorbitant aux collectivités locales, demandant 40 % de l'effort budgétaire.

Pour le Tarn, cela se traduit par 35 millions d'euros de dépenses sociales supplémentaires et une perte de 35 millions d'euros de droits de mutations. Malgré ces défis, Ramond souligne avec fierté la réduction de la dette du département de 60 millions d'euros entre 2018 et 2023. Ramond reconnaît que 2025 sera une année complexe pour équilibrer le budget, mais il promeut une politique budgétaire « rigoureuse » et « mesurée ». Il met l'accent sur l'investissement dans la jeunesse, avec la construction d'un nouveau collège à Couffouleux et la rénovation du collège de Graulhet. Il s'engage également à maintenir le chéquier collégien à 230 euros, à proposer des repas dans les cantines à partir de 1 euro et à soutenir l'éducation numérique et la protection de l'enfance. Le président souligne également l'importance de soutenir le pouvoir d'achat des citoyens, notamment en s'engageant à réduire les coûts des usagers de l'A69. Ramond présente également des initiatives dans d'autres domaines clés, comme la santé et le développement durable. Il annonce la construction d'une nouvelle résidence autonome à Brassac, l'aménagement de 9 places supplémentaires à Alban et la poursuite du renouvellement des chambres d'Ehpad. Il confirme également une augmentation de 100 euros des aides à domicile. Enfin, il met en avant les efforts du département en matière de développement durable, avec la plantation de 400 000 arbres sur 10 ans et des actions pour préserver les ressources en eau. Le Département investit également dans un nouveau centre pour les pompiers à Castres, pour un montant de 9 millions d'euros, et prévoit la réalisation de la déviation de Saint-Alby après l'ouverture de l'A69





ladepeche31 / 🏆 17. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Budget Tarn Christophe Ramond Jeunesse Santé Développement Durable

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

L’Agglo Centre Tarn se positionne en « bonne élève au niveau du département du Tarn »Agents, élus et partenaires se sont rassemblés tout récemment pour la cérémonie de vœux au siège de la Communauté de Communes Centre Tarn (CCCT).

Lire la suite »

'Nous ne lâcherons rien' : les propos offensifs de Christophe Ramond durant le débat d’orientation budgétaireLe débat d’orientation budgétaire du Conseil département du Tarn s’est tenu vendredi. Une session qui a permis au président Ramond, malgré les coupes de l’État et un budget de plus en plus compliqué à mettre en place, de garder le cap sans toucher aux aides consacrées aux communes, jeunesse, sport, culture et évidemment au social.

Lire la suite »

'Vous êtes les architectes de l’avenir' : des collégiens tarnais installés au conseil départemental des jeunesLe président du Conseil départemental du Tarn, Christophe Ramond, a accueilli les nouveaux conseillers jeunes du département. Durant deux ans, ils vont travailler et faire des propositions pour l’avenir du Tarn.

Lire la suite »

Travaux de sécurisation du pont du Tarn terminés plus tôt que prévuLes travaux de sécurisation du pont du Tarn, initialement prévus pour fin mars, seront achevés fin février. Le président du conseil départemental du Tarn, Christophe Ramond, a annoncé jeudi lors de sa visite du chantier que l'avancement des travaux était dû à une météo clémente et à l'absence de mauvaises surprises. Cependant, la circulation ne sera réautorisée que lorsque les gravats du bâtiment effondré côté Rabastens seront enlevés et les immeubles mitoyens consolidés.

Lire la suite »

ENTRETIEN. Christophe Ramond candidat à Albi ? 'J’ai un mandat départemental et je le mènerai jusqu’à son termSondé par ses proches pour se présenter à Albi en 2026, Christophe Ramond a pris sa décision : il ne sera pas candidat aux prochaines municipales. Le président du Département du Tarn veut continuer à œuvrer pour la jeunesse, les seniors, la justice sociale et… l’A69.

Lire la suite »

Pont du Gaillacois : La réparation s'achèvera avant la date prévueChristophe Ramond, président du Conseil départemental du Tarn, a annoncé jeudi que les travaux de sécurisation du pont du Gaillacois se termineraient plus tôt que prévu, fin février.

Lire la suite »