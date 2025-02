Le Département de la Dordogne Récompensé pour sa Restauration Biologique dans les Collèges

Le Département de la Dordogne a reçu un prix européen pour son engagement envers la restauration bio dans les collèges du département. 15 des 35 établissements scolaires ont adopté une alimentation 100% bio, locale, maison et de saison.

Le Département de la Dordogne a reçu un prix européen mercredi 12 février à Nuremberg en Allemagne, lors du Biofach, le plus grand salon de l'alimentation et de l'agriculture biologiques au monde. Le prix a été remis à Germinal Peiro, président du Département, par Kerli Ats, membre estonienne du Conseil économique et social européen et présidente de la Fédération estonienne des agriculteurs.

15 des 35 établissements scolaires du département ont désormais adopté une alimentation 100 % bio, locale, maison et de saison.L'élu a rappelé les motivations de ce projet : « justice sociale, durabilité environnementale et sanitaire, viabilité économique des systèmes agricoles locaux, relocalisation de l'agriculture, éducation au goût et à la diversité des productions… ». Agneau fondant, haricots mijotés, gâteau moelleux : la recette des repas savoureux servis aux collégiens de Dordogne. Les collèges du département passent un par un au bio, local, fait maison et de saison. Une révolution pilotée notamment par un ancien chef gastronomique, Nicolas Lamstaes, financée par l'Union européenne, qui vise à faire des écoles des catalyseurs de la transformation vers un système alimentaire durable. C'est ce programme, qui rassemble 43 partenaires de 12 pays, qui a remis dix prix : outre la Dordogne, les villes de Vienne (Autriche), Milan (Italie), Nuoro (Italie), Gand (Belgique) et Umeå (Suède), les écoles de Louny (République tchèque), Lobelka (Slovaquie) et Mahtra à Tallinn (Estonie), ainsi que l'entreprise Panino à Nuremberg (Allemagne) ont été récompensées





Restauration Scolaire Bio Dordogne Agriculture Locale Durabilité

