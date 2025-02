Le départ prématuré de Meghan Markle aux Invictus Games : la véritable raison ?

Alors que Meghan Markle a quitté les Invictus Games après quelques jours pour retrouver ses enfants, les raisons de son départ sont sujettes à débat. Si la version officielle évoque un retour anticipé auprès de sa famille, certains experts royal avancent une autre explication : la volonté de laisser son mari se concentrer pleinement sur l'événement.

Les Invictus Games sont extrêmement importants pour le prince Harry, qu'il ne manque jamais. Pour cette nouvelle édition, il a pu compter sur la présence de son épouse pendant quelques jours. Meghan Markle était présente à l'ouverture et a même essayé différentes disciplines, sous le regard admiratif de son mari. Toutefois, la duchesse est déjà retournée en Californie, pour retrouver ses enfants, Archie et Lilibet.

Après les avoir laissés pendant quelques jours, Meghan Markle a jugé bon de retourner auprès d'eux. C'est en tous cas la version officielle qui a été donnée pour expliquer ce départ. Selon plusieurs personnes proches du couple, le départ prématuré de Meghan Markle n'a surpris personne car il était anticipé. Toutefois, dans les colonnes de The Express ce jeudi 13 février, Hugo Vickers, expert royal, a indiqué qu'il était tout à fait possible que la vraie raison de ce choix soit le prince Harry. En effet, son épouse aurait ainsi préféré qu'il se concentre pleinement sur les Invictus Games et les athlètes présents. L'expert précise notamment que l'absence de Meghan Markle est bénéfique pour son époux puisque le monde entier ne se concentre pas sur elle mais sur les jeux. Le prince Harry et Meghan Markle lors des Invictus Games. Pour Hugo Vickers, le fait que la duchesse de Sussex soit de retour en Californie est très bénéfique pour la suite des Invictus Games. Lors des quelques jours durant lesquels elle était présente, Meghan Markle était au centre de l'attention. Venue soutenir son époux, la maman d'Archie et Lilibet a attiré tous les regards. Ainsi, lorsque son absence a été remarquée, tout le monde s'est demandé pourquoi elle était déjà partie. Une source proche du couple a simplement affirmé : 'Meghan est rentrée pour retrouver les enfants', mettant fin à toutes les rumeurs infondées qui pouvaient être entendues. Cette même source a rappelé que ce n’est pas la première fois que Meghan Markle décide d’écourter son séjour. “Elle était déjà partie de Düsseldorf après cinq jours”, a-t-elle indiqué avant de poursuivre : 'C’est l’événement du prince Harry et elle est venue le soutenir, mais c’était ainsi que c’était prévu depuis le début”. En effet, il s’agit de l'initiative du duc de Sussex et Meghan Markle a donc souhaité le laisser profiter de cet évènement afin d’aller retrouver leurs enfants.Lors du coup d’envoi le 8 février dernier, Meghan Markle a pris la parole quelques minutes. Cette dernière a souhaité saluer publiquement le travail effectué par son époux concernant cette organisation. Elle confie que celle-ci a été très prenante et cela a également inquiété Archie. ' Ce que personne n’a vu, ce sont tous les moments qui ont mené à ces jeux' , a-t-elle expliqué avant de mentionner les 'moments de précipitation dans la vie de famille, le matin, quand on se prépare pour l’école'. Le duc de Sussex aurait passé ses matinées au téléphone, provoquant la curiosité de son fils qui n’a pas hésité à lui demander des explications.





