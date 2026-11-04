Le déménagement rapide de Harry et Meghan au Royaume-Uni

Retour sur le changement de résidence des ducs de Sussex dans les Cotswolds, moins de trois mois après leur installation en Angleterre.

Le prince Harry et Meghan Markle ont entamé un nouveau chapitre de leur vie au Royaume-Uni en procédant à un déménagement rapide. Moins de trois mois après leur arrivée dans le pays, les ducs de Sussex ont quitté la résidence principale d'un ami pour s'installer dans une autre propriété située sur le même domaine. Cette nouvelle étape intervient avant les congés scolaires d'octobre, alors que la famille se prépare à partir en vacances avec leurs enfants.

Changement de résidence dans les Cotswolds

Depuis leur arrivée, le couple avait trouvé refuge dans les Cotswolds, une région de campagne particulièrement prisée des personnalités fortunées. Ils étaient initialement hébergés chez un riche homme d'affaires, avec lequel ils se sont liés d'amitié grâce à leurs engagements caritatifs. Cependant, ils ont rapidement fait leurs cartons pour emménager dans une seconde habitation. Ce changement de lieu a eu lieu avant leur départ en vacances, suggérant que la nouvelle propriété était prête à accueillir la famille royale déconsacrée. Le duc et la duchesse de Sussex peuvent ainsi profiter de leur propre espace, tout en restant sur les terres de leur généreux hôte.

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Impact sur les projets immobiliers futurs

Cette nouvelle installation pourrait changer les projets initiaux du couple. Jusqu'ici, Harry et Meghan envisageaient d'acheter une maison familiale à la campagne, avec un budget pouvant atteindre 10 millions de livres sterling. Le fait qu'ils soient désormais installés dans une propriété préparée pour eux pourrait indiquer un ajustement dans leurs plans à long terme. Ils conservent toutefois leur somptueuse villa en Californie, malgré leur retour au Royaume-Uni. Cette propriété de 13 chambres dispose notamment d'une piscine extérieure, d'un court de tennis et d'une cave à vin. Même leurs poules seraient restées sur place, confiées aux bons soins du personnel, illustrant leur attachement à leur vie américaine précédente.

Premier pas vers une permanence au Royaume-Uni

Ce nouveau logement britannique marque toutefois un changement important pour Harry et Meghan. Depuis 2023, où ils avaient été contraints de quitter leur ancienne résidence de Windsor, ils ne disposaient plus de pied-à-terre permanent au Royaume-Uni. Leur retour dans ce pays représente une étape symbolique majeure, marquant leur première apparition publique conjointe dans le pays depuis 2022 et les obsèques de la reine Elizabeth II. Le couple s'affiche main dans la main et semble plus uni que jamais pour leur retour ensemble devant les caméras. La sécurité reste une priorité absolue, et l'adresse de leur nouvelle maison reste soigneusement gardée secrète par les services concernés.

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Contexte familial et relations royales

Le retour des Sussex s'inscrit dans un contexte familial complexe. Le roi Charles III, qui a accordé une interview rassurante sur sa santé au magazine GQ, semble jouer un rôle de médiation. Charles III est malade, atteint d'un cancer depuis 2024, mais le prince Harry a donné des nouvelles rassurantes de son père. Ce geste pourrait symboliser une tentative de réconciliation ou du moins de normalisation des relations au sein de la famille royale. Le couple a également fait face à des décisions personnelles, comme celle de Doria Ragland, la mère de Meghan, qui a décidé de ne pas les suivre de l'autre côté de l'Atlantique lors de ce retour.

Prochaines étapes et vie de famille

Aujourd'hui, la vie de famille prend le pas sur les obligations publiques immédiates. Harry et Meghan sont revenus au Royaume-Uni après six ans d'exil en Californie, cherchant à offrir un nouvel environnement à leurs enfants, Archie et Lilibet. Des images ont révélé leur retour en famille, incluant leur chien, montrant une tentative de retour à la normale. Le prince Harry a également évoqué ses craintes face à la maladie de son père et le traumatisme toujours présent de la mort de Lady Diana. Ces éléments personnels influencent leurs choix résidentiels et leur approche de la vie en Angleterre, où ils cherchent à établir un équilibre entre sécurité, intimité et engagement familial.