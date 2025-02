Le Déficit Public Français: Un Signal d'Alerte

La Cour des Comptes sonne l'alarme sur la situation financière de la France, annonçant un déficit public hors de contrôle et une dépense publique en roue libre. Le FMI confirme les craintes en révisant à la baisse sa prévision de croissance pour la France en 2025. L'article explore les causes de cette situation préoccupante et les questions cruciales qu'elle soulève.

Alors que le gouvernement français vient de faire «valider» péniblement son budget 2025, tentant par là même de faire oublier la morosité ambiante et le dérapage des finances publiques nationales, la Cour des Comptes vient de lancer un sérieux pavé dans la marre.

Dans son rapport annuel du 13 février 2025, elle a effectivement annoncé que la dépense publique de la France était «en roue libre» et que le déficit public français était devenu «hors de contrôle», menaçant l’équilibre économique du pays. Pour ceux qui suivent nos écrits, nos prévisions et nos alertes en la matière depuis quelques années, nous serions tentés de nous écrier : «Enfin ! Ce n’est pas trop tôt». Pour ne rien arranger, le FMI a revu à la baisse sa prévision de croissance pour la France en 2025 à 0,8%, s’inquiétant d’ailleurs également de l’ampleur de ses déficits publics. Face à ces dérapages incontrôlés et très coûteux pour les contribuables français (qui, comme d’habitude, seront les «dindons de la farce»), quatre grandes questions se posent. À lire aussi : Déficit public : définition, calcul et enjeux La Cour des Comptes s’alarme à raison sur la trajectoire de la France1. Les craintes de la Cour des Comptes et du FMI sur la France sont-elles justifiées ? Malheureusement oui ! Certes, les prévisions du FMI sont souvent très loin de la réalité, notamment en termes de croissance. Elles doivent donc évidemment être prises avec des pincettes. Pour autant, il est clair qu’au regard de la politique budgétaire française passée, actuelle et à venir, le déficit public français va inévitablement se creuser. Selon nos prévisions, il pourrait même dépasser les 6% en 2025.>>Achetez et vendez vos actions en Bourse au bon moment grâce à Momentum, la lettre d’investissement premium de Capital basée sur l’analyse technique, économique et financière, qui a fait mieux que le CAC 40 depuis son lancement. Nos lecteurs ont pu réaliser des gains massifs sur de nombreuses actions cotées en Bourse ces derniers mois. Si vous optez pour l'abonnement annuel, 5 mois sont offerts.La dette publique de la France va encore inscrire de nouveaux recordsDans ce cadre, il est inévitable que la dette publique de la France battra encore de nouveaux records historiques. Et ce d’autant que la croissance va rester molle dans l’Hexagone, comme le confirme la faiblesse de l’indice des directeurs d’achat (PMI) composite, en zone de récession depuis 20 mois (hors avril et août 2024). Encore plus triste : pour le quatrième mois consécutif, la France est la lanterne rouge de l’économie mondiale au regard des indices PMI composites.© ACDEFIDepuis près de 50 ans, la France a accusé chaque année un déficit public2. Comment en est-on arrivé là ? La réponse est malheureusement simple : le dernier excédent des comptes publics français remonte à… 1974. Depuis, que des déficits ! C’est d’ailleurs sur ce point que la théorie keynésienne de relance a été complètement bafouée en France. En effet, la politique de relance budgétaire est justifiée lorsque la récession menace ou s’installe. Dès lors, elle permet de redresser la barre. En revanche, et c’est ce qu’ont oublié les dirigeants du pays, mais aussi la très grande majorité des économistes français, une fois que la croissance est de retour et que les moteurs privés ont pris le relais, l’Etat doit réduire la voilure, en diminuant ses dépenses, retrouvant ainsi un équilibre, voire un excédent budgétaire, ce qui lui permettra de relancer la machine lors de la crise suivante.Les dépenses publiques de la France sont à la dériveBien loin de cette démarche de bon sens, tous les gouvernements français depuis les années 1980 ont continué d’augmenter les dépenses publiques quelle que soit l’évolution de l’activité économique. Le sommet de l’absurde a été atteint en 1998-2000, lorsque malgré une croissance économique de plus de 3,5% par an, le gouvernement Jospin a décidé de dilapider une «cagnotte» conjoncturelle et de la transformer en dépenses structurelles.La charge annuelle d’intérêt de la dette publique française s’alourditDepuis, rien ou presque n’a changé et la fuite en avant n’a cessé de continuer. Elle a simplement changé de nom, devenant le fameux «quoi qu’il en coûte». Seulement voilà, si de 2020 à 2022, ce dernier a été financé par la «planche à billets» de la BCE, l’arrêt de cette dangereuse stratégie monétaire a ensuite imposé à la France de payer la facture, notamment au travers de l’augmentation des taux d’intérêt des obligations d’Eta





