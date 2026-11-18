Le Défenseur des droits François-Noël Buffet publie un rapport critique sur la déshumanisation de l'orientation scolaire via Parcoursup et Affelnet, appelant à rétablir l'humain.

Le Défenseur des droits, François-Noël Buffet, a publié mercredi un rapport officiel soulignant la déshumanisation croissante des liens entre les élèves et l'institution scolaire. Cette analyse met en lumière les risques liés à la numérisation excessive des processus d'orientation et de communication éducative.

Critique des algorithmes d'orientation et d'affectation

Le processus d'orientation des élèves est aujourd'hui profondément transformé par le recours à des outils algorithmiques de traitement des candidatures. Ces plateformes, notamment Affelnet pour l'affectation au lycée et Parcoursup pour l'inscription dans l'enseignement supérieur, sont au cœur des préoccupations exprimées par le Défenseur des droits. L'institution dénonce régulièrement le manque de transparence de ces systèmes automatisés qui gouvernent l'avenir scolaire de milliers d'étudiants.

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Recommandations pour un retour à l'humain dans l'éducation

François-Noël Buffet recommande explicitement de garantir une intervention humaine dans les procédures d'affectation scolaire. Cette mesure vise à contrer les biais potentiels des algorithmes qui peuvent produire ou renforcer des inégalités sociales. Le rapport insiste sur la nécessité de maintenir des canaux d'information non numériques entre l'école et les familles. Cette exigence vise à garantir un accès équitable pour tous aux informations concernant la vie scolaire, indépendamment des compétences numériques des parents.

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Impact du numérique sur le bien-être des élèves

La dématérialisation des échanges fait désormais partie du quotidien des enfants et des jeunes, que ce soit pour connaître les devoirs à faire, les notes de l'élève ou les messages de l'établissement. Or, la circulation permanente des informations peut brouiller les limites entre le temps scolaire et le temps personnel. Cette intrusion constante génère une pression supplémentaire sur les jeunes et renforce les difficultés des familles éloignées du numérique. Ces constats sont issus d'une consultation menée auprès de 2.700 enfants et jeunes âgés de 3 à 25 ans.

Contexte politique et réforme annoncée par le gouvernement

Le gouvernement a récemment annoncé une réforme de la plateforme d'orientation post-bac, Parcoursup. Cette annonce figurait au cœur des revendications du mouvement lycéen, en raison notamment du manque de transparence perçu dans le fonctionnement actuel. La nomination de François-Noël Buffet en juillet avait d'ailleurs suscité une vive opposition du monde associatif, ajoutant une dimension politique sensible à la publication de ce rapport critique sur les droits des enfants à l'ère du numérique.