Île-de-France Mobilités Renforce la Lutte contre la Fraude dans les Transports

La région Île-de-France Mobilités lance une campagne de lutte contre la fraude dans les transports en commun, avec un renforcement des contrôles et l'embauche de 50 nouveaux contrôleurs.

Île-de-France Mobilités lance d'importantes manœuvres pour combattre la fraude dans les transports en commun régionaux, qui coûte plus de 700 millions d'euros chaque année. Les contrôles sont renforcés pour freiner les fraudeurs, qui représentent 8% des voyageurs, soit un voyageur sur dix. La fraude se manifeste principalement par le saut de tourniquets ou le passage devant le chauffeur de bus sans validation.

Le bus est le plus touché, avec 15% de trajets sans paiement le jour et près de 30% la nuit. \La région déploie 50 contrôleurs supplémentaires, portant le nombre total à 500 agents de lutte contre la fraude. Des actions ciblées seront menées sur les lignes les plus touchées, comme le bus 356 avec 63% de fraudeurs. Cependant, le taux de recouvrement des amendes reste faible. Seules 6 prunes sur 10 sont payées immédiatement, le système actuel de paiement par téléphone ou Internet n'attirant que peu de fraudeurs. \Pour lutter contre ce problème, la région Île-de-France a mis en place de nouvelles mesures. Un nouvel outil permet aux agents de la RATP de vérifier l'adresse des fraudeurs en temps réel. Une collaboration avec l'organisme chargé du recouvrement de l'État a également été établie. Enfin, la loi Sécurité Transport, votée début février, devrait donner de nouvelles prérogatives aux agents de sécurité et dissuader les fraudeurs. La région espère diviser par deux le nombre de fraudes cette année





RTLFrance / 🏆 82. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Fraude Transports Île-De-France Contrôles Sécurité

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Île-de-France Mobilités vise une réduction drastique de la fraude sur son réseauValérie Pécresse, présidente d'Île-de-France Mobilités, a annoncé un plan ambitieux pour réduire la fraude sur le réseau de transport francilien de moitié d'ici la fin de l'année. Estimant le manque à gagner à 700 millions d'euros annuels, l'autorité mise sur une politique de 'tolérance zéro' et des opérations de contrôle accrues.

Lire la suite »

ASL Airlines France Lance une Nouvelle Ligne vers le Kosovo et Renforce ses Volvers AlgerASL Airlines France annonce une nouvelle ligne directe vers Pristina, la capitale du Kosovo, ainsi qu'une augmentation de la fréquence de ses vols vers Alger.

Lire la suite »

Trenitalia renforce sa présence en France avec de nouvelles lignes à grande vitesseTrenitalia annonce l'ouverture de deux nouvelles lignes à grande vitesse en France : Paris-Marseille via Lyon, Avignon et Aix-en-Provence en juin 2024, et la reprise du service Paris-Milan en avril 2024. Ces annonces renforcent la position de Trenitalia sur le marché français face à la SNCF.

Lire la suite »

Trenitalia France Renforce sa Présence sur la Ligne à Grande VitesseTrois ans après son arrivée sur le marché français, Trenitalia affiche sa satisfaction avec près de trois millions de voyageurs transportés et une croissance de 40% par an. L'opérateur italien prévoit de doubler son nombre de clients d'ici 2025 en développant ses lignes, notamment avec le retour de la liaison Paris-Lyon-Milan et le lancement de la liaison Paris-Lyon-Marseille.

Lire la suite »

Incendie à l'île Amsterdam : plus de la moitié de l'île ravagéeUn incendie qui ravage l'île Amsterdam, située dans l'océan Indien et appartenant aux Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), a déjà brûlé plus de la moitié de sa superficie. Les flammes, alimentées par des vents forts et tournants, se propagent sans relâche depuis le 15 janvier dernier. La préfecture des TAAF a indiqué qu'aucune mesure n'était prise pour tenter d'éteindre le feu en raison de l'isolement de l'île. Les 31 personnes présentes sur l'île, principalement militaires et scientifiques, ont été évacuées dès le lendemain de l'incendie. La station scientifique Martin-de-Viviès, située sur l'île, a également été touchée par les flammes, avec des dommages importants aux infrastructures d'alimentation en eau et de télécommunication. Une mission de reconnaissance, embarquée sur la frégate Floréal, doit partir de La Réunion dans les prochains jours pour évaluer l'étendue des dégâts et rechercher les causes de l'incendie.

Lire la suite »

« Évolution catastrophique » de la justice en Île-de-France : l’alerte des hauts magistratsDélais de jugement à rallonge, effectifs manquants, moyens techniques insuffisants, budget hypothétique… Les procureurs généraux des cours d’appel de Paris et Versailles brossent un tableau particulièrement sombre de l’année qui s’annonce.

Lire la suite »