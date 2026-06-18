Le dîner de Trump et Macron au château de Versailles : un coût élevé

Le dîner de Trump et Macron au château de Versailles a été décrit comme un événement de luxe, avec un coût élevé qui pourrait atteindre 555 000 euros. Cette soirée a réuni les deux chefs d'État pour célébrer les 250 ans de l'indépendance américaine et clore trois journées de négociations sous présidence française du G7.

Le dîner de Trump et Macron au château de Versailles pourrait coûter entre 200 000 et 555 000 euros. Cette soirée de luxe a réuni les deux chefs d'État pour célébrer les 250 ans de l'indépendance américaine et clore trois journées de négociations sous présidence française du G7.

Donald Trump a eu l'opportunité de visiter certaines pièces emblématiques du château de Versailles, telles que la chapelle royale et la Galerie des glaces. Une sécurité XXL, du personnel payé, un menu pensé comme un voyage culinaire, une privatisation des lieux... mais dans cette ode à la splendeur, une question demeure auprès des Français : combien ont coûté le repas et la soirée à la cour du Roi Soleil





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