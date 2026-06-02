Le Dîner de la WHCA reprogrammé après une tentative d'assassinat, Trump confirme sa présence

Après l'incident du 25 avril où un homme armé a tenté d'entrer dans la salle du dîner de la WHCA, l'événement est reprogrammé avec un format restreint et une sécurité renforcée. Donald Trump a accepté l'invitation et promet un discours moins acerbe.

Le dîner annuel de la White House Correspondents' Association ( WHCA ), qui rassemble chaque année journalistes, responsables politiques et personnalités publiques autour du président américain, avait été brutalement interrompu le 25 avril dernier.

Ce soir-là, un homme armé avait tenté de pénétrer dans la salle où se déroulait la soirée, plongeant l'assemblée dans le chaos. L'individu est depuis poursuivi pour tentative d'assassinat sur Donald Trump, qui était présent à l'événement. L'incident a soulevé des questions sur la sécurité d'un rendez-vous médiatique majeur, et a conduit à une reprogrammation de l'événement dans un format plus restreint et avec des mesures de sécurité considérablement renforcées.

La présidente de la WHCA, Weijia Jiang, a publié un communiqué pour annoncer que le dîner se tiendrait finalement dans un lieu différent, le Waldorf Astoria de Washington, et non plus au Hilton comme initialement prévu. Elle a insisté sur le fait que l'association ne se laisserait pas intimider par la violence, rappelant l'importance de la liberté de la presse et des droits protégés par le premier amendement de la Constitution américaine.

Donald Trump, qui avait été la cible de la tentative d'assassinat, a confirmé sa participation à ce dîner reprogrammé. Dans un message, il a présenté sa présence comme un signe que les Américains ne doivent pas céder face à la violence. Il a également plaisanté sur le ton de son discours à venir, indiquant qu'il ne savait pas s'il ferait des déclarations aussi acerbes que lors des précédentes éditions, du moins concernant certaines personnes.

Le choix du Waldorf Astoria, un hôtel appartenant à l'organisation Trump, a été souligné par le président lui-même, qui voit dans ce changement une occasion de mettre en avant son établissement. L'incident du 25 avril a été largement couvert par les médias, et l'auteur présumé des faits, surnommé l'homme salade par certains commentateurs, n'a pas cherché à se cacher après les tirs. Il a depuis été arrêté et fait l'objet de poursuites judiciaires.

Le dîner de la WHCA est un événement emblématique de la vie politique américaine, où l'humour et la satire sont souvent de mise. Cette année, l'ambiance sera sans doute plus grave, mais la détermination des organisateurs à maintenir l'événement montre leur attachement à la liberté de la presse. Weijia Jiang a déclaré : Nous ne laisserons pas un acte de violence avoir le dernier mot.

La violence n'a pas sa place dans la vie américaine et une presse libre ne se laissera pas réduire au silence par l'intimidation. Le nouveau format, plus restreint, permettra une meilleure gestion de la sécurité, tandis que les invités de marque, dont Donald Trump, devraient être présents. Cet épisode rappelle les tensions politiques et les menaces qui pèsent sur les journalistes aux États-Unis, mais aussi la résilience d'une communauté déterminée à exercer son métier en toute indépendance.

En attendant, la salle de bal de la Maison Blanche reste vide, mais l'événement reprogrammé promet d'être un symbole fort de la résistance démocratique





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