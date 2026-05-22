Le crime de la Tour Eiffel : La Tour Eiffel sous les feux d'un thriller historique

Un téléfilm inédit avec Bruno Wolkowitch, diffusé ce samedi 5 avril 2025 sur France 3 détaille la découverte d'un corps dans le premier étage de la Tour Eiffel, un assassinat pendant le feu d'artifice et la participation d'une capitaine toujours touchée par le décès de son ancienne partenaire à l'enquête. L'intrigue explore les événements insoupçonnés datant de l'occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale et les méandres historiques.

Le premier étage de la Tour Eiffel devient la scène d'un meurtre lorsque le corps d'un jeune youtubeur spécialisé en histoire y est découvert le soir du 14 juillet.

Un assassinat opère mystérieusement pendant le feu d'artifice et sous les yeux de toute la France. La capitaine Laura Giordano, toujours touchée par le décès de son ancien partenaire, est contrainte de collaborer avec Mathieu Bellanger, un nouvellement muté dans la capitale. Ce duo improbable explore les secrets intimes du monument parisien et dévoile des événements insoupçonnés datant de l'occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale. Quelle audace refreshinge que d'enclencher la Tour Eiffel en écrin d'un thriller patrimonial !

Notre Dame de fer méritait bien cette attention télévisuelle, servie par des comédiens manifestement convaincus par leur interprétation. L'intrigue déroule ses méandres historiques avec une belle méticulosité





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